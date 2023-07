677

Novos episódios de 'Good Omens' e 'The Witcher' estão disponíveis nos streamings Reprodução/Divulgação

Duas das séries mais populares do momento tiveram novos episódios lançados nessa quinta-feira (27/7). A segunda parte da terceira temporada de ‘The Witcher’ e a segunda fase de ‘Good Omens’ ficaram disponíveis nas plataformas de streaming Netflix e Prime Video, respectivamente, ontem e deixaram os fãs animados. Nas redes sociais, as produções estão entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta (28/7).





Depois de muita espera, os fãs da série do ‘bruxão’ puderam se deliciar com novos episódios de ‘The Witcher’, protagonizada por Henry Cavill. Os capítulos não só emocionaram o público, mas também deram o último gostinho aos fãs do ator, já que esta foi a última temporada com a participação de Cavill. No Twitter, internautas aproveitaram para celebrar as cenas inéditas e elogiar a produção e atuação do elenco.

"Eu procurei por tanto tempo. Lutei por tanto tempo. Machuquei tantos. E tudo valeu a pena. Não importa onde você vá ou onde se esconda, nunca nos separaremos. O destino nos uniu. Nunca longe, sempre perto. Eu te amo, minha filha" #TheWitcher pic.twitter.com/uahiBhcjdO %u2014 sofia de vengerberg ' %uD83D%uDCD6 : GoT - livro 3 (@booktt_yenstan) July 27, 2023 nenhuma cena, repito NENHUMA CENA de the witcher vai superar essa daqui!!!!!! a yennefer tacando fogo em tudo é tão lindooo %uD83D%uDE0D%uD83D%uDE0D%uD83D%uDE2D pic.twitter.com/3UghAfD5IT %u2014 rayan :) (@user12184244) July 27, 2023







Além da despedida do ator-símbolo de ‘The Witcher’, outro assunto que não ficou muito atrás foi a série ‘Good Omens’. A série também deixou os fãs esperando por muito tempo, mas os novos episódios compensaram. A produção, que conta com uma reinterpretação de eventos bíblicos, através de muito humor, conquistou grande público, mesmo desagradando muitas pessoas que vêem a série como uma afronta à religiosidade.









Na trama, o fim do mundo está próximo e as pessoas se preparam para o juízo final. Mas o anjo Aziraphale e o demônio Crowley não estão nada animados com o final dos tempos, então, os dois se unem para tentar encontrar o anticristo e evitar que o apocalipse aconteça. Na web, a nova season também está em alta. Os fãs da série, inclusive, já pedem a continuação.