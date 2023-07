677

Depois de fazer sucesso com filmes como ‘Lua de cristal’, ‘Super Xuxa contra Baixo Astral’ e ‘Xuxa e os duendes’, a Rainha dos Baixinhos se prepara para lançar um novo longa destinado ao público infanto-juvenil. ‘Uma fada veio me visitar’ estreia no dia 12 de outubro, 14 anos após o último lançamento da loira, ‘"Xuxa em o mistério de Feiurinha’, de 2009.

A história é mais uma adaptação do livro ‘Uma fada veio me visitar’, de Thalita Rebouças. A primeira foi em ‘É fada’, protagonizada por Kéfera Buchmann e Klara Castanho. No filme estrelado por Xuxa, a Fada Tatu, vivida pela apresentadora, é escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas.

Além de diversão para toda família, o filme pretende recriar momentos clássicos da história de Xuxa, como o "senta lá, Cláudia" Blad Meneghel

Além do desafio com as jovens, a fada, que passou quatro décadas congelada, tenta se adaptar às mudanças dos tempos atuais, como a moda e o celular. Mas percebe que os problemas adolescentes não mudaram tanto com o passar dos anos.

Xuxa em alta

O roteiro é assinado por Thalita Rebouças e Patrícia Andrade, com direção de Vivianne Jundi. O elenco também conta com Dani Calabresa, Lívia Inhudes, Manuela Kfuri, Vitória Valentim, Henrique Camargo e Lucas Burgatti. Além da participação especial da influenciadora Camila Loures. O longa é produzido pela Bronze Filmes, em coprodução com a Paramount Pictures e a Rubi Produtora, e tem distribuição da Imagem Filmes.

A apresentadora ganhou um documentário no Globoplay em comemoração aos seus 60 anos. Na série, de cinco episódios, são abordados alguns pontos polêmicos da história da loira, como a relação com a sua ex-empresária Marlene Mattos, seus relacionamentos amorosos e o parto de sua filha.

Ao todo, são cinco episódios, lançados semanalmente pela plataforma de streaming. O projeto é dirigido por Pedro Bial.