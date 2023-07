677

Diversas páginas nas redes sociais divulgaram uma imagem que seria a capa do novo álbum do MC Negão da BL. A foto contém diversas pessoas negras e sérias, com destaque para um menino com metade do rosto e pescoço pintado de branco. O foco principal é em um garoto negro crucificado como Jesus. A imagem levantou diversos debates sobre racismo nas redes sociais.

O cantor ainda não divulgou o nome ou a data do lançamento do álbum, que já tem dois singles. O primeiro é ‘Soldado de verdade’, cujo clipe contém cenas de Negão da BL com uma cruz vazia atrás. Já em ‘Qual preto?’, a referência é mais direta, com cenas no mesmo cenário da foto.

A música foi lançada no dia 29 de abril e fala sobre vivências de meninos negros da periferia. “Me diz qual preto que na sua infância não quis ser branco apenas um dia? Pra comer todas as paty da praia e andar sem medo entre a burguesia”, diz um trecho do segundo single.

No clipe, o MC aparece botando fogo nas fotos presidenciais de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente ainda tem uma máscara queimada. A letra ainda questiona como os governantes podem ajudar a acabar com o racismo. “Fala pra mim, Sr. Bolsonaro. Responde aí, Lula sem dedo. Isso é culpa do terceiro comando ou é culpa do comando vermelho?”, canta.

A capa do álbum dividiu as redes sociais. De um lado, alguns cristãos viram a simbologia como um desrespeito. “Estou horrorizada! Ficam debochando de Deus achando que não vai acontecer nada, porém no juiz final eles vão pagar CARO”, apontou um perfil.

“Desrespeito total com a simbologia da cruz”, disse outro, enquanto um internauta chamou a imagem de blasfêmia. “Tão banalizando a imagem de Jesus”, criticou um comentário.

Um internauta se disse ofendido pelo ataque à sua religião: “A ‘arte’ lacradora é sempre isso: ataque sistemático a UMA religião. Nada mais igual que a "diversidade" lacradora. Vou ver novidades no dia que fizerem uma "arte" com o Mohamed, mas aí vai faltar coragem e criatividade.”

Por outro lado, algumas pessoas destacam que a imagem leva à uma reflexão do sofrimento do povo negro, ao comparar o garoto com Jesus. “Achei bem artístico, ousado, provocador... Gostei!”, elogiou um.

“Simplesmente maravilhoso, não me choca, ao contrário estou contemplando esta obra divina, prima!”, disse outro, destacando a qualidade da imagem. Para muitos internautas, as críticas não aconteceriam se a representação fosse feita com uma criança branca. “Muito foda! Para quem achou ruim, isso tem nome”, apontou um comentário.

“Só acham ruim porque Jesus não tá sendo representado como branco”, afirmou outro. O debate ainda seguiu para como as imagens criadas com um Cristo branco de olhos azuis podem não condizer com a realidade. “Jesus poderia realmente ter sido negro, não entendo as pessoas ficarem horrorizados, ele morava em um lugar de clima árido, em um subúrbio pobre, com pessoas de classe baixa, me diga, qual é o problema de Jesus ser negro? Qual é o seu problema por não o achar perfeito assim?”, questionou um perfil.