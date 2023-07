677

Shakira e Jimmy Butler aumentam rumores de affair SEBASTIEN BOZON / MATTHEW STOCKMAN / AFP A cantora Shakira está no centro dos rumores de um possível romance com a estrela da NBA, Jimmy Butler, de 33 anos. O encontro do casal aconteceu durante um jantar no Novikov Restaurant & Bar, em Londres, Inglaterra, na noite da última quarta-feira (12).

Embora tenham tentado manter o encontro em discrição, os paparazzi capturaram imagens dos dois saindo do local com minutos de diferença, pouco depois das 22h.

De acordo com informações do Daily Mail, uma testemunha ocular revelou que os seguranças do restaurante auxiliaram Shakira a deixar o local pela saída de emergência. Durante o jantar, o casal teria desfrutado de sushi e drinks em um ambiente agradável.

Esse suposto novo relacionamento acontece após o término conturbado do relacionamento de Shakira com o jogador de futebol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete anos. Anteriormente, a imprensa internacional havia especulado sobre supostos romances entre a cantora e outras personalidades, como Lewis Hamilton e Tom Cruise, mas essas conjecturas nunca foram confirmadas.

Por sua vez, Jimmy Butler, conhecido por suas habilidades no basquete, tem uma filha chamada Rylee, fruto de seu relacionamento anterior com a modelo Kaitlin Nowak.