Piqué diz que Shakira não pensou em sua saúde mental: 'Estou decepcionado'

Shakira e Pique estavam há 12 anos juntos (foto: Reprodução/Instagram)

O término de Shakira e Piqué ainda gera muita repercussão, e o ex-casal coloca mais lenha na fogueira ao falar publicamente sobre os bastidores do término ou o que aconteceu depois da separação. Dessa vez foi o jogador que resolveu falar sua versão sobre o impacto que teve com a música da colombiana.

Em uma entrevista a um podcast espanhol do streamer Gerard Romero, o atleta criticou a falta de zelo de Shakira na música "Music Sessions" e disse que ela não pensou em sua saúde mental. Na canção, a artista manda indiretas a ele e a nova namorada e o acusa de traição.

"Tudo bem jogar indiretas porque está na moda, mas as pessoas não pensam na consequência que as coisas podem ter a nível mental. Não temos consciência da outra pessoa até que alguém cometa suicídio. Eu estou muito decepcionado com o que a sociedade é". Em outro momento, Piqué direciona as críticas para os fãs latinos da cantora, e afirma que recebe barbaridades deles.

"Minha ex é da América Latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida, mas não tenho que dar importância porque nunca vou conhecê-las, os trato como se fossem robôs."

Após a fala, o jogador foi acusado de xenofobia, e internautas já o apelidaram de pessoa non-grata da região. As afirmações do ex não passaram despercebidas pela colombiana, que rebateu o comentário e postou nas redes sociais que tem orgulho de ser da América Latina, junto com a bandeira de todos os países da região, inclusive a do Brasil.

No domingo (2), a artista anunciou que está se mudando em definitivo para os Estados Unidos com os filhos. "Aprendi que amizade dura mais que amor".