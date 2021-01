Na cola de outros artistas, Shakira vende catálogos de direito musical

Catálogo de 145 canções da colombiana Shakira foi vendido para o fundo Hipgnosis, seguindo tendência de outros artistas (foto: Angela Weiss/AFP %u2013 2/2/20)

A cantora colombiana Shakira se tornou a mais recente artista a vender os direitos de seu catálogo de 145 canções para o Hipgnosis Songs Fund, empresa de investimento situada em Londres. O anúncio foi feito ontem, em comunicado divulgado pela empresa.





Vencedora de três prêmios Grammy, famosa por músicas como Hips don't lie, Whenever, wherever, Underneath your clothes e a canção da Copa do Mundo de 2010, Waka Waka (This time for Africa), a cantora vendeu mais de 80 milhões de discos e tem muitos seguidores nas plataformas de streaming de música Spotify e YouTube.





A pandemia praticamente cortou os ganhos com shows ao vivo e uma lista crescente de músicos tem buscado monetizar seus catálogos. Bob Dylan vendeu o dele no mês passado e foi seguido por outros, como Neil Young.





A onda de música on-line, que levou vários sucessos antigos de volta ao topo das paradas, aumentou o interesse dos investidores. O JP Morgan, maior banco dos Estados Unidos, disse que o Hipgnosis é um investimento atraente por suas receitas de longo prazo devido às leis de direitos autorais.





Criado no início de 2018 por Merck Mercuriadis, ex-empresário de vários gigantes, como Elton John e Iron Maiden, o fundo Hipgnosis abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres naquele mesmo ano. Desde então, garantiu os direitos do produtor Timbaland e do cantor Barry Manilow, entre muitos outros músicos.





A empresa já levantou cerca de US$ 850 milhões de investidores, de acordo com seu site oficial, e controla os direitos de dezenas de sucessos, incluindo Shape of you, de Ed Sheeran, e Uptown funk!, de Bruno Mars.





"Aos 8 anos, muito antes de cantar, eu escrevia para dar sentido ao mundo", disse Shakira, de 43 anos, em um comunicado. "Cada música é um reflexo da pessoa que eu era na época em que a escrevi, mas, uma vez que uma música é lançada no mundo, ela pertence não apenas a mim, mas também àqueles que a apreciam. Eu sei que o Hipgnosis será um ótimo lar para o meu catálogo."





CASA DOS BILHÕES

A colombiana integra a restrita lista das três artistas femininas que superaram a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Hoje, sua composição Waka Waka (This time for Africa) registra mais de 2,7 bilhões de reproduções. Segundo noticiou o jornal espanhol El País, no entanto, suas músicas continuarão sendo administradas pela gravadora Sony por mais sete anos.





A Hipgnosis Songs Fund não revelou detalhes financeiros do negócio, o mais recente da empresa depois de outros realizados este ano, como com o músico Neil Young que, em janeiro, acertou a venda de 1.180 músicas por US$ 150 milhões, segundo a BBC. Já Bob Dylan vendeu seu catálogo com 600 canções para Universal Music Group, em dezembro, por US$ 300 milhões. (Estadão Conteúdo, com agências internacionais)