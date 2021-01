Débora Falabella gravou na Argentina o episódio de hoje de 'Quarentemas'

(foto: Quarentemas/reprodução)

Na estrada é o episódio que Débora Falabella vai apresentar nesta quinta-feira (21/1) em #Quarentemas, websérie promovida pelo projeto Teatro em Movimento com enredos inspirados no confinamento social imposto pela pandemia. A atriz mineira gravou em Ushuaia, na Argentina, onde foi rodar um filme. Na estrada mostra justamente o trabalho da artista durante o isolamento. O episódio vai ao ar às 20h, no Instagram (@teatroemmovimento) e YouTube (youtube.com/teatroemmovimento).





• • •





Atriz do Grupo Galpão, Inês Peixoto, diretora da websérie, comemora a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com Débora Falabella. “Foi em um momento complicado, pois ela estava participando de vários projetos na web. Quando pôde ficar disponível para a gente, ela estava em Ushuaia trabalhando. Chegamos à conclusão de que seria lindo mostrar essas fugas para o trabalho





BDMG CULTURAL

ARTES VISUAIS





Affonso Uchôa e Desali (Contagem), Clarisse Lacerda (Belo Horizonte), Lucélia Romão e Jessica Lemos (São João del-Rei) e Marc Davi (Belo Horizonte) são os artistas selecionados para o Ciclo de Mostras BDMG Cultural 2021, por meio de edital de concorrência pública. Quatro exposições com trabalhos deles serão realizadas este ano na galeria do BDMG, mas as datas dependem da evolução da pandemia da COVID-19. A comissão de seleção reuniu a curadora Janaína Melo, a artista visual Juliana Gontijo e a pintora, cantora e letrista Leonora Weissmann, que analisaram 114 projetos.





NO TNT

POLICIAIS EM APUROS





O TNT programou para esta quinta-feira (21/1), a partir das 18h50, os filmes de ação Policial em apuros e Policial em apuros 2. Ice Cube e Kevin Hart protagonizam a primeira atração. A dupla faz o papel de Ben e James, que vão patrulhar as ruas da cidade juntos, por 24 horas, para que o irmão de Angela aceite o relacionamento dela com Ben. No segundo filme, os dois agentes têm de se desdobrar para resolver um caso envolvendo perigoso cartel de drogas.



(foto: Disney /divulgação)



ESTREIA

O GRANDE IVAN





A plataforma Disney+ anuncia para sexta-feira (22/1) a estreia do filme O grande Ivan, a história de um gorila pintor que divide o espaço de um shopping center com o cachorro Bob e a elefanta Stella, entre outros animais. Ivan desconhece seu passado, tem quase nenhuma lembrança da selva onde foi capturado e questiona o destino ao conhecer o elefantinho Ruby. Bryan Cranston, o polêmico químico traficante da série Breaking bad, faz o papel do dono do shopping que obriga a bicharada a se apresentar para o público.





FILME

MEDO DE AMAR





Vencedor do prêmio de melhor filme no London Independent Festival em 2020, o longa Medo de amar estreia nesta quinta-feira (21/1), na plataforma Cinema Virtual (https://www.cinemavirtual.com.br/). Dirigido por Guy Davies, ele conta a história de um jovem que deixa o interior rumo a Londres com o sonho de ser escritor. Mesclando drama, comédia e romance, a produção é estrelada por Joshua Glenister.



(foto: Arteplex/divulgação)



CINEMA EM CASA

RETABLO NA REDE





Nesta quinta-feira (21/1), o projeto Cinema #EmCasaComSesc vai disponibilizar gratuitamente três filmes elogiados pela crítica. Dirigido por Álvaro Delgado-Aparicio, Retablo, produção do Peru, Dinamarca e Noruega, conta a história de um artesão de 14 anos que segue a carreira do pai criando retábulos, caixas coloridas que retratam cenas religiosas. Tudo muda quando o garoto descobre um segredo paterno que tem tudo para chocar a comunidade conservadora onde os dois vivem.





• • •





Outra atração é Corações em conflito, produção da Dinamarca, Alemanha e Suécia sobre a mudança experimentada por um empresário bem-sucedido após conhecer a Tailândia. Isso influencia a vida da mulher e da filha dele, além da babá filipina do casal. A direção é de Lukas Moodysson. No filme nacional Como fotografei os yanomamis, de Otávio Cury, xamãs indígenas e enfermeiros que trabalham em aldeias lidam de forma diferente com as doenças. Os longas estão disponíveis em sescsp.org.br/cinemaemcasa.



(foto: Victor Pollack/divulgação)



MICHEL TELÓ

QUARENTÃO





O cantor e compositor Michel Teló faz 40 anos nesta quinta-feira (21/1). Para comemorar a data, o canal Bis exibe, às 21h, o show Bem sertanejo. O aniversariante vai interpretar clássicos do gênero, como Fio de cabelo, Saudade da minha terra e Pense em mim, além dos hits que o projetaram internacionalmente, rendendo indicações aos prêmios Billboard e Grammy Latino.



(foto: Globo/divulgação)



MARIELLE

NO CANAL BRASIL





Dirigida por Caio Cavechini e produzida por jornalistas da TV Globo, a série Marielle – O documentário começa a ser exibida na sexta-feira (22/1), às 22h30, no Canal Brasil. Seis episódios abordam a trajetória da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada junto de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, em março de 2018, no Centro do Rio de Janeiro. Até hoje o crime não está totalmente esclarecido.





• • •



O primeiro episódio busca traçar a personalidade dos dois, por meio de depoimentos de familiares e amigos. Há gravações de Marielle em sua festa de 15 anos e de Anderson recebendo a notícia de que a mulher estava grávida. O segundo capítulo trata do crime. Os outros quatro se dedicam a esclarecer detalhes das nebulosas investigações. A atração vai ao ar às sextas-feiras, sempre às 22h30.