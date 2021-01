Encerrada em 2015, 'The mentalist' renasce no streaming

Simon Baker interpreta Patrick Jane, que se torna investigador para solucionar uma questão pessoal. Sete temporadas da série estão disponíveis em duas plataformas (foto: TNT/Divulgação)



Embora não seja nenhuma novidade, há uma série que vem chamando cada vez mais a atenção do público das plataformas de streaming. Com uma mistura equilibrada de humor e drama, The mentalist teve um total de sete temporadas, entre 2008 e 2015.





A série completa está disponível na Amazon Prime Video e no Globoplay. Outra opção é o canal TNT Séries, que exibe maratonas ou episódios avulsos frequentemente.





Criada por Bruno Heller, a série é protagonizada pelo ator Simon Baker, que dá vida ao habilidoso Patrick Jane, um consultor da agência de investigação californiana CBI.





Sob o comando da agente Teresa Lisbon (Robin Tunney), Jane, na verdade, quer mais do que resolver esses crimes. O objetivo maior, que rege sua vida, é descobrir e se vingar do serial killer Red John, que matou sua mulher e sua filha. A produção conta ainda com Amanda Righetti, Tim Kang e Owain Yeoman.





Desde o episódio inicial, Patrick Jane conquista o público com seu jeito de lidar com as mais variadas situações. Contratado da CBI, o consultor consegue elucidar complicados crimes, deixando todos atordoados com seus métodos, que nem sempre estão de acordo com as regras oficiais. (Agência Estado)