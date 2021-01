BBB21: efeito Manu leva ao jogo seis cantores em busca de salto na carreira

Ator e cantor, Fiuk tem o perfil semelhante ao de Manu Gavassi, um case de sucesso (foto: Globo/Divulgação)

Como fez na edição passada, a Globo volta a apostar num elenco composto por famosos e anônimos no BBB 21. A lista com o nome dos participantes, divulgada na última terça-feira (19/1), mostra que o sucesso do BBB 20 se tornou um chamariz para aqueles que querem conquistar visibilidade, seguidores e, talvez, o prêmio de R$ 1,5 milhão.





Entre os 10 integrantes do grupo Camarote – que se opõe ao Pipoca – estão seis artistas da música que já experimentaram o sucesso, ainda que esse reconhecimento seja por parte de um nicho do público. A partir da próxima segunda (25/1), eles virarão brothers e sisters na busca pelo reconhecimento do público em geral.





Nome reconhecido do rap, Karol Conká, de 34 anos, foi a primeira participante famosa anunciada, o que provocou reação de surpresa nas redes sociais, já que seu nome não havia sido ventilado para o programa.





Nascida em Curitiba, ela lançou um EP em 2001 (Karol Conká) e seu primeiro disco, Batuk freak, saiu em 2013. A partir de 2014, Karol começou a ganhar maior projeção, principalmente em razão da música Tombei, uma parceria com o DJ Tropkillaz, cujo clipe lançado no canal do KondZilla acumula mais de 31,7 milhões de visualizações.





EMPODERAMENTO O repertório da artista reflete um discurso sobre empoderamento feminino e diversidade. Exemplo disso é a canção Lalá, de 2017, na qual ela fala sobre sexo oral feminino. Esses temas também aparecem no álbum Ambulante, que ela lançou em 2018, em parceria com Boss in Drama.





Além da carreira musical, Karol Conká já participou de programas como Mister Brau e Chapa quente, na TV Globo, e foi apresentadora do Superbonita, na GNT, nas temporadas de 2017 e 2018.





Ao longo de 2020, ela participou de lives e lançou as músicas Tempos insanos, com WC no Beat, e A preta é braba, em parceria com a MC Rebecca. Karol inicia sua passagem pelo BBB com 1,6 milhão de seguidores no Instagram.





Número bastante inferior ao da cantora Pocah, de 26, que tem 11,6 milhões. Nascida em Queimados, na Região Metropolitana do Rio, seu nome, na verdade, é Viviane de Queiroz Pereira. O nome artístico advém de MC Pocahontas, alcunha que ela abandonou em 2019, depois de assinar contrato com uma gravadora.





Pocah começou a cantar aos 16 anos e descobriu-se funkeira ao gravar uma música, despretensiosamente, a pedido do namorado de uma amiga. Em 2012, emplacou Mulher do poder, com clipe produzido por KondZilla, e Perdendo a linha, em 2015, que tem mais de 80 milhões de visualizações no YouTube.





Em 2019, Pocah fez sucesso com a música Não sou obrigada. No ano passado, ela gravou com Pabllo Vittar a música Bandida.





AMIGOS





Já o rapper, poeta e ator Lucas Penteado, de 24, conhecido por ter integrado o elenco de Malhação – Viva a diferença (2017-2018), é um dos expoentes do movimento Slam Resistência, batalha de rima em que jovens utilizam a poesia para falar do cotidiano.





Além disso, ele é tataraneto de um dos fundadores da escola de samba Vai-Vai, de São Paulo, e cresceu no ambiente do carnaval. Foi passista mirim, desfilou em carro alegórico e hoje toca na bateria da agremiação.





Ativista, Lucas foi uma das lideranças do movimento secundarista que ocupou escolas estaduais em 2015, em São Paulo. À época, ele era presidente do Grêmio da Escola Estadual Caetano de Campos, ocupada em protesto contra a proposta de reorganização do ensino público do então governador Geraldo Alckmin (PSDB).



Nascido no ambiente do samba, Lucas Penteado abraçou as batalhas de slam (foto: Globo/Divulgação)



DOCUMENTÁRIO Essa experiência está registrada no documentário Espero tua (re)volta (2019), de Eliza Capai, narrado por Lucas Penteado. Atualmente, ele é um dos “BBBs” com menor número de seguidores: 299 mil.





Já Rodolffo é natural de Uruaçu, Goiás, tem 32 anos e há 25 forma a dupla sertaneja Israel & Rodolffo. O projeto musical foi montado pelos pais dos cantores quando eles ainda eram crianças.





O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2011. No ano seguinte, registraram o DVD Marca evidente (2012), que leva o nome de um dos seus maiores hits. Nesse disco, eles contaram com a participação dos artistas Gusttavo Lima, Cristiano Araújo (1986-2015) e Jorge e Mateus, entre outros.





Em novembro de 2020, Israel & Rodolffo gravaram mais um álbum de carreira, em São Paulo. Batizado de Aqui e agora, o projeto ainda não foi lançado e contará com 17 faixas inéditas e participações especiais de Marcos & Belutti, padrinhos de carreira da dupla, e Tierry, namorado da ex-BBB Gabi Martins.





CASAMENTO





Em 2020, Rodolffo acompanhou o Big brother Brasil e não escondeu a torcida pela ex-mulher, a quem pediu dicas e conselhos sobre o jogo. Atualmente, ele acumula 1,4 milhão de seguidores no Instagram.





Dono do hit Ela só quer paz, de 2016, Projota, de 34, chega ao BBB 21 já tendo passado pela casa em outras três ocasiões, como atração musical, nas festas. Reconhecido pelas rimas românticas, ele tem quatro discos de estúdio lançados – Foco, força e fé (2014), A milenar arte de meter o louco (2017), Tributo aos sonhadores I (2019) e Tempestade numa gota d'água (2020) –, além de colecionar parcerias com artistas dos mais variados gêneros: Anitta, Anavitória e Péricles, entre outros. Teu céu, uma colaboração com o trio Melim, será lançada na próxima sexta-feira (22).





Mas a produção do músico não é só sobre o amor. Ele também discorre sobre política, violência, racismo e desigualdade, como é o caso das músicas O homem que não tinha nada, A rezadeira e O portão do céu.





Nascido em São Paulo, Projota perdeu a mãe aos 7 anos e começou a escrever músicas aos 15. Trabalhou como entregador e balconista e largou a faculdade de educação física faltando um semestre para concluir o curso. Não tinha dinheiro e teria que parar de cantar para trabalhar e estudar. Uma conversa com o pai o incentivou a continuar na música.





Desde que foi anunciado como participante do BBB, o rapper já chegou a 3 milhões de seguidores no Instagram.





Último nome anunciado, Filipe Galvão, ou Fiuk, surgiu na mídia como filho de Fábio Jr. – fruto do casamento com Cristina Karthalian – e irmão de Cleo. Assim como o pai e a irmã, seguiu o caminho da arte por meio da música, da TV e do cinema.





Foi vocalista das bandas No Name e Hori, antes de seguir carreira solo. Lançou o primeiro álbum, Sou eu, em 2011, que inclui uma parceria com Jorge Ben Jor na música Quero toda noite. Em 2013, ele lançou o álbum Vira-lata.





Fiuk também se dedica à carreira de ator. Na televisão, seu primeiro trabalho foi como protagonista em Malhação ID, em 2009. Ele atuou nas novelas Aquele beijo (2011) e Geração Brasil (2014). Foi bastante criticado por sua atuação em A força do querer, novela de 2017 que está sendo reprisada na faixa das nove.





Fiuk entra na casa solteiro, mas tem uma lista de ex-namoradas famosas. Entre elas, Manu Gavassi, que participou do BBB 20. Apesar de nunca terem assumido nada sério, os dois circulavam juntos em 2014, depois que a cantora terminou o longo namoro com Chay Suede. Ele também namorou a atriz Sophia Abrahão por pouco mais de um ano.





ROMANCE O mais duradouro foi o namoro com Isabella Scherer, filha do nadador Xuxa. O romance rolou em duas temporadas: eles terminaram pela primeira vez em 2017, reataram em 2019, e depois terminaram de novo.





Antes de entrar no BBB, Fiuk gravou, ao lado da irmã e do pai, a comédia Me tira da mira, prevista para chegar aos cinemas no segundo semestre. Atualmente, o cantor e ator tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.





A lista de participantes também é composta pela atriz Carla Diaz, a influenciadora Camilla de Lucas, o humorista Nego Di e a youtuber Viih Tube, além de 10 não famosos que provavelmente ficarão bastante conhecidos pelo público do reality nos próximos dias.





Desde o anúncio da lista de participantes, os integrantes do Camarote já vêm mostrando o que aprenderam com o BBB 20, divulgando conteúdos pré-gravados nas redes sociais e mobilizando torcidas. Ainda que não ganhem o prêmio do reality show, a grande chance de cada um deles é capitalizar toda a atenção que o programa gera.





O exemplo bem-sucedido do ano passado é o da cantora e atriz Manu Gavassi, que foi finalista do reality, multiplicou seu número de seguidores nas redes sociais e engatou um trabalho após o outro depois de deixar o confinamento.

A participação da artista deve mobilizar famosos fora da casa, já que ela é amiga de Anitta, Lexa e MC Rebecca, com quem tem um grupo no WhatsApp. ''Se a Pocah estiver nessa p**** e ela não estiver contando para a gente, não vou fazer torcida pra ela'', disse Anitta, em áudio enviado no aplicativo. Pocah publicou a gravação no Instagram.A relação do sertanejo com ex-participantes do reality não para por aí. Rodolffo foi casado com Rafa Kalimann, finalista do BBB 20. Os dois começaram a namorar em 2014 e se casaram em 2016. Em 2018, anunciaram a separação, em meio a boatos de traição, confirmados pelo cantor pouco tempo depois.