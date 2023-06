Shakira aumenta boatos de romance depois de jantar com Hamilton

677

Apesar de acompanhados por amigos, a presença de Shakira e Hamilton em um jantar atiçou a imaginação dos fãs (foto: Reprodução / redes sociais)

Após um divórcio conturbado com o jogador Gerard Piqué, a cantora Shakira parece estar em um novo relacionamento. Pelo menos é o que supõem os fãs da colombiana após ela ter sido clicada, mais uma vez, com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Dessa vez, os dois estão em uma foto de um jantar com o modelo Fai Khadra e os cantores Daniel Caesar e Mustafa the Poet, em Barcelona, na Espanha, nesse domingo (4/6).

O suposto casal aparece lado a lado, com um abraço. Os rumores de um suposto namoro começaram no início de maio, quando os dois foram vistos em um jantar a dois em Miami, nos Estados Unidos. O encontro aconteceu após o GP de Miami, no dia 7 de maio.



Na mesma semana, os dois foram flagrados juntos novamente em um passeio de barco. Mas, segundo o jornal Daily Mail,eles estavam acompanhados por outros amigos.

Nesse domingo, Shakira acompanhou novamente um GP da F1, dessa vez o da Espanha. Ela teria ido como convidada especial de Hamilton . Além disso, a cantora fez duas visitas ao paddock, local que abriga as equipes, veículos, oficiais de prova e convidados durante as corridas. Essa foi a primeira vez, desde o divórcio, que a colombiana retornou à Barcelona, cidade em que vivia com Piqué e os filhos. “Bom estar de volta em Barcelona”, publicou a voz de ‘Waka waka’

Mesmo sem confirmação de um relacionamento, os fãs dos dois vibraram com os cliques e deixaram claro que shippam o casal. “Lewis Hamilton e Shakira é um casal que eu menos esperava, mas é tudo aquilo que eu queria”, diz um comentário nas redes sociais.

“O Lewis Hamilton ficou em segundo lugar na F1, mas tem o prêmio mais importante. Shakira saiu de Miami, viajou até Barcelona para assistir à F1 e saiu para jantar com Hamilton. É meus amigos, está rolando muito. Detalhe pra mão do Hamilton”, ressaltou um internauta, destacando a mão do piloto nas costas da cantora.

Muitos comentários também dizem que a colombiana deu a volta por cima no ex, após ele assumir um relacionamento com Clara Chia, com quem traiu a ex-esposa. “Shakira trocou um Twingo por uma Mercedes”, comparou um perfil, em referência à música ‘BZRP Music Sessions #53’, da colombiana em parceria com o Bizarrap. Na letra, Shakira canta “(você) trocou uma Ferrari por um (Renault) Twingo”, em uma indireta ao ex e à sua atual companheira.

“O Pigqué (sic) achando que tava abalando levando a ‘Claramente’ pra cima e pra baixo, enquanto nossa loba artilheira já tava fazendo todo o meio de campo com o Lewis Hamilton e esperou lucrar muito com a situação antes de fazer o gol, Shakira você é craque de jogo”, elogiou outro fã.