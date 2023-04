Shakira retira árvore da casa em que vivia com Piqué em Barcelona

O desejo de Shakira era não deixar a árvore na casa do ex que, hoje, vive lá com modelo Clara Chía, pivô da separação do casal (foto: Instagram/Reprodução)

Mais uma polêmica envolvendo a separação entre Shakira e Gerard Piqué. Sem querer deixar nada do que lhe pertencia na casa em que viveu com ex-jogador de futebol na cidade de Barcelona, Espanha, a cantora retirou até uma árvore do quintal do imóvel. A colombiana decidiu não deixar a planta para atrás por conta de um valor sentimental: ela mesma teria plantado a muda no Líbano, terra natal da sua avó paterna.

Segundo o jornal El Mundo, a árvore foi plantada há cerca de cinco anos no Líbano, no bosque Cedros de Deus, durante uma visita da cantora com os filhos ao lugar. Anos depois, ela chegou a ser transferida para Barcelona e o desejo de Shakira era não deixá-la na casa do ex que, hoje, vive lá com modelo Clara Chía, pivô da separação do casal. Os dois foram casados por 11 anos.

Shakira mandou içar a árvore e deu um jeito dela ser transportada para sua nova residência em Miami, Estados Unidos. As imagens da operação com direito a retroescavadeira e guindaste rondando a propriedade só viralizaram agora, mas a cena teria ocorrido em novembro do ano passado, quando o processo de custódia dos filhos foi finalizado e a artista pode se mudar.

A Shakira rebocando a árvore que ela plantou na casa do pique... eu tô começando a me identificar 100% com a Shakira pós término pic.twitter.com/iTQcIcXVAf — PEDRAO (@Itspedrito) April 17, 2023

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho de 2022, quando boatos de traição do ex-jogador começaram a aparecer. Uma foto de Gerard e Clara juntos durante o confinamento por conta da pandemia veio a público. Nela, os dois aparecem na casa que ele dividia com Shakira. Na época do clique, a cantora estava viajando com os filhos. Após a notícia vir à tona, a artista colombiana lançou diversas músicas com "indiretas" para Piqué e ambos passaram a trocar farpas.

A primeira delas foi "Monotonía", na qual Shakira aparece totalmente vulnerável. Depois veio "BZZRAP Music Sessions Vol.53", em que fala abertamente sobre as polêmicas, traição e até manda indiretas para Clara. Em seguida, sua parceria mais recente, "TQG" com Karol G, que celebra o término e cita muitas vezes as atitudes de um boy lixo.