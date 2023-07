Carlos Alberto, do "A praça é nossa", será entrevistado na "Roda viva"

677

Carlos Alberto de Nóbrega falará sobre sua longeva carreira na TV (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

Com apresentação de Vera Magalhães, a bancada para entrevistar o comediante contará com o jornalista e humorista Rafael Cortez, a apresentadora Paula Carvalho e os jornalistas Fabricio Pellegrino, Karina Matias e José Armando Vannucci. As ilustrações da entrevista serão feitas pelo presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro (JAL).