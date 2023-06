Com o cão Anselmo na bancada, podcast faz sucesso em canal do SBT

689

Alessandro, o cachorro Anselmo e Téo José falam sobre música, futebol, outros esportes e assuntos no "Pod pai pod filho" (foto: Rogério Pallatta/SBT)





Os telespectadores acostumados com a inconfundível voz de Téo José em transmissões de jogos da Champions League e de outras importantes competições do futebol mundial, exibidas no SBT/Alterosa, agora podem acompanhar o locutor esportivo nas plataformas digitais da emissora de Silvio Santos. O podcast “Pod pai pod filho”, disponível no canal do “SBT sports” no YouTube, é apresentado em família: além do narrador, estão no estúdio seu filho Alessandro e o cachorro Anselmo.





“O Alê veio passar uma temporada comigo aqui (em São Paulo) e começou a fazer faculdade de produção musical. Nesse tempo, ele falou da vontade de fazer algo na internet e sugeriu a criação do podcast com personagens do mundo do esporte, da música e de diversos outros conteúdos”, afirmou Téo.





AULA NO ESTÚDIO

Segundo o narrador, “Pod pai pod filho” é um podcast não só para fãs de futebol. Pelo contrário, outros esportes e assuntos também estão na pauta do programa.





Alessandro, inclusive, resolveu cursar jornalismo por causa do projeto em parceria com o pai. Antes de morar na capital paulista, ele se formou em medicina, em Brasília. “O podcast me ajudou a conhecer outros ramos pelos quais acabei me interessando bastante”, revela. “Fazer o podcast ao lado do meu pai é uma grande aula. Escuto várias histórias, aprendo com ele coisas que só quem viveu na prática mesmo vai conseguir me ensinar, coisas que nem na faculdade teria essa base”, acrescentou.





PERSONALIDADE CANINA

Além de Téo José e Alessandro, quem também está presente nas edições dos podcasts gravados em São Paulo e que faz muito sucesso com os convidados é o cachorro Anselmo.

“A ideia sempre foi ter o Anselmo por ser um cachorro engraçado e de personalidade. Como o Alê gosta de dizer, Anselmo é um filho da pandemia que surgiu nas nossas vidas quando ele estudava medicina em Brasília e estava na linha de frente. O cachorro era o grande parceiro dele. Quando veio pra São Paulo, o Anselmo veio junto. É um integrante da família que amamos ter e que faz o maior sucesso com os convidados”, explicou Téo.





Vários atletas já passaram pelo programa, entre eles Bebeto e Zinho, que relembraram momentos da conquista do tetra pela Seleção Brasileira, em 1994, nos Estados Unidos. Novos episódios são publicados às segundas, no canal do “SBT sports” no YouTube e no próprio “Pod pai pod filho”, onde os programas que já foram ao ar também ficam disponíveis.