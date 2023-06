Ciclo Mutações começa nesta quinta (22/6) em BH, com palestra de Jorge Coli

677

Jorge Coli vai falar sobre o tema tema "Corpo-Espírito-Mundo: Passagens" no evento que tem a parceria do projeto Sempre um Papo (foto: Unicamp/reprodução)

Começa nesta quinta-feira (22/6) o ciclo de conferências “Mutações”, que nesta edição será realizado em parceria com o projeto Sempre um Papo. Até outubro, 16 pensadores debatem o tema “Corpo-Espírito-Mundo: Passagens”, conceito tirado da obra do poeta e filósofo Paul Valéry (1871-1945).





Todos os encontros, gratuitos, serão realizados no Teatro José Aparecido de Oliveira, na Biblioteca Pública de Minas Gerais. Professor de história da arte da Unicamp, Jorge Coli é o convidado do debate de abertura, hoje à noite. Ele vai falar sobre o corpo e seus mistérios.



“Enquanto o espírito é associado aos processos conscientes de decisão e existência, o corpo é um enigma em si mesmo. Ele abriga tanto as dores físicas quanto as paixões descontroladas, e passa por transformações e envelhecimentos imperceptíveis. Sua presença no mundo tem o poder de modificá-lo, mesmo que nossa percepção dele seja limitada”, afirma Coli.



Em sua palestra, o professor vai destacar a relação do corpo humano com outros corpos, animados ou inanimados. “Essa condição ontológica de coexistência é desafiadora. Estamos cercados pelo cosmos, imersos na multiplicidade infinita das coisas, à mercê das forças superiores da natureza e impotentes diante do destino. Lutamos para nos afirmar nessa condição, como seres compostos de corpo e espírito.”

“Mutações”, que está em sua 16ª edição, foi criado pelo jornalista e filósofo mineiro Adauto Novaes. “A perspectiva do progresso ilimitado da ciência-poder e da técnica tende a confirmar a destruição do espírito ou, no mínimo, que ele se transforme em uma coisa supérflua”, diz Novaes a respeito do conceito desenvolvido por Valéry. “Se se quiser destruir o homem e o mundo, comece por destruir o espírito deste mundo.”



Os próximos convidados são Eugênio Bucci (26/6, falando sobre “O espirituoso espírito artificial”), Oswaldo Giacoia (3/7, no debate “O espírito e a criação de mundos”) e Luis Alberto Oliveira (6/7, com o tema “A máquina que apaga o tempo e a memória”).

SEMPRE UM PAPO/“MUTAÇÕES”

Com Jorge Coli. Nesta quinta (22/6), às 19h30, na Biblioteca Pública de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados pelo sympla.com.br.