Filmes da Itália ganham destaque no UNA Cine Belas Artes até 28 de junho

Animação "Interdito a cães e italianos", de Alain Ughetto, é inspirada na migração da família do diretor para a França (foto: Vivement Lundi/reprodução)

De volta às salas de Belo Horizonte, a 8½ Festa do Cinema Italiano comemora uma década no Brasil. Com programação especial, o UNA Cine Belas Artes exibe oito filmes que levam o espectador por uma viagem pela Itália. As sessões começam nesta quinta (22/6) e seguem até a próxima quarta-feira (28/6).





O longa "Nostalgia", de Mario Martone, exibido no Festival de Cannes 2022, é um dos destaques. No longa, Pierfrancesco Favino, que interpreta Felice Lasco, retorna a Nápoles, sua cidade natal, depois de passar muitos anos no Egito em busca da mãe, agora idosa, que abandonou quando era ainda adolescente.



Além de obras inéditas e pré-estreias, o festival exibe o documentário “Caravaggio – A alma e o sangue” (2018), que retrata a trajetória do famoso pintor italiano, parelamente aos tormentos de sua vida e à beleza de sua arte.



A programação será aberta com o drama “Mundo cão” (2021). Estreia de Alessandro Celli no cinema, a trama se passa em um futuro distópico e pós-apocalíptico, quando a cidade de Taranto, na Itália, foi isolada do resto do país.

Cercada por grades, ela é palco do embate entre rebeldes que lutam contra o controle do território pelo Estado. Os rapazes Pedro e Christian querem ingressar na gangue criminosa Testacalda, brigando pela atenção do líder do grupo de jovens punks.

'Mundo cão', sobre adolescentes às voltas com a violência, abre a mostra às 14h desta quinta-feira (22/6) (foto: 8½ Festa do Cinema Italiano/reprodução)



Ainda nesta quinta, será exibida a animação “Interdito a cães e italianos” (2023), ou “Interdit aux chiens et aux italiens”, de Alain Ughetto. O filme venceu o prestigiado Festival de Annecy, na França. Conta a história da família Ughetto, que troca a Itália pela França em busca de uma vida melhor.



Viagem no tempo, o desenho animado é homenagem aos antepassados do diretor, Luigi e Cesira Ughetto, provenientes da Região de Piemonte, que foram forçados a emigrar.



"A estranha comédia da vida" (2022), “La stranezza”, de Roberto Andò, mostra Luigi Pirandello, reconhecido dramaturgo italiano do século 20, experimentando uma crise criativa. Em sua viagem à Sicília, ele vai escrever “Seis personagens à procura de um autor”, considerada obra revolucionária do teatro contemporâneo.



O primeiro dia do festival será encerrado com "Onde a vida começa”(2022), o primeiro longa-metragem de Stéphane Freiss. A trama se passa na Região de Apúlia. Riccardo Scamarcio interpreta Elio, agricultor que se apaixona por Esther, filha do rabino, que está de passagem pelo Sul da Itália. A história de amor é um drama sobre o conflito entre tradição e liberdade.

Artes visuais em pauta

O documentário “Caravaggio – A alma e o sangue” (2018) faz parte da mostra especial “A grande arte”, projeto com nove documentários dedicados às artes visuais, cujas sessões começam nesta sexta (23/6).



“A viagem de papa Francisco” (2022), do premiado diretor Gianfranco Rosi, também está na programação da mostra.

Outra atração é “Sergio Leone – O italiano que inventou a América” (2022), de Francesco Zippel, sobre o legado do cineasta italiano. A homenagem ao autor de "Era uma vez no Oeste” (1968) reúne Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg e Quentin Tarantino, além de imagens de arquivo da Cineteca di Bologna.

“8½ FESTA DO CINEMA ITALIANO”

Sessões desta quinta (22/6) até quarta-feira (28/6), no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no site Velox Tickets. Informações e programação completa em www.festadocinemaitaliano.com.br.

NESTA QUINTA (22/6)

14h – “Mundo cão”, de Alessandro Celli

16h – “Interdito a cães e italianos”, de Alain Ughetto

18h – “A estranha comédia da vida”, de Roberto Andò

20h – “Onde a vida começa”, de Stéphane Freiss

