Arraiá da Liberdade celebra as tradições juninas de Minas

677

Entre as opções para o público estão caldos de feijão e mandioca, canjiquinha, caldo verde, torresmo, mandioca, canjica, canjicão, cachaça e mais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Arraiá da Liberdade vai acontecer pela primeira vez na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Serão três dias de celebração, começando nessa sexta-feira (23/6) e chegando ao fim no domingo (25/6), com entrada gratuita. Os responsáveis pela realização do evento são a Fundação Clóvis Salgado (FCS) e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com o objetivo de festejar a mineiridade e as tradições juninas.





No sábado (24/6), a festa começa ainda mais cedo, às 10h, com as danças das quadrilhas das escolas estaduais Major Antônio Salvo, de Curvelo, e Professor Domingos Ornelas, de Santa Luzia. Às 14h, o DJ Corisco também vai trazer um set junino e, em seguida, a Quadrilha Fulô de Laranjeira fará uma apresentação da tradicional dança junina. Depois, o DJ Corisco volta para o comando da festa e o grupo Xote das Meninas encerra a programação do dia.





No último dia da programação, o cozinha show fica sob o comando da chef Fernanda Medina, de Pará de Minas. Na música, o grupo Quadrilheiros Dú Sagrado, de Ribeirão das Neves, se junta ao Grupo de Choro do Cefart para agitar o evento, além das DJs Isabella Figueira e Fernanda Polse. Além deles, ainda participarão o Manacá da Serra e o Forró Du Katito.

Experiência da gastronomia tradicional

Os participantes terão a oportunidade de viver experiências gastronômicas experimentando a culinária tradicional das festividades juninas no espaço Quermesse, localizado no jardim do Palácio da Liberdade. Também haverá um empório com produtos locais, trazido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG).

Entre as opções para o público estão caldos de feijão e mandioca, canjiquinha, caldo verde, torresmo, mandioca, canjica e canjicão, mingau de milho, pé de moleque, cocada, milho cozido e quentão, cachaça, cervejas artesanais e bebidas típicas.

Cenografia

A cenografia do evento será completamente composta por trabalhos artesanais vindos de comunidades, quilombos e cidades de Minas. O projeto cenográfico é assinado por Helena Macedo, e conta com contribuições das Bordadeiras de Itabira e Ipoema, dos Quilombos Família Souza, Mangueiras e Arturos, do grupo de pessoas em privação de liberdade da Unidade de Detenção de São Joaquim de Bicas, do grupo Gente Nossa de Piedade dos Gerais, além de Trabalhos em Chita de Piedade de Minas, e cestarias cedidas pelo Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica.

Confira a programação:

Sexta-feira (23/6)

12h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

18h às 19h - DJ Palomita (Set junino)

18h às 19h - Cozinha Show com Chef Ana Motta

19h - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Paulo das Graças (Belo Horizonte)

20h às 22h - Trem chic

22h - Encerramento

Sábado (24/6)

10h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

12h às 12h30 - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Major Antônio Salvo (Curvelo)

13h às 13h30 - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Professor Domingos Ornelas (Santa Luzia)

14h às 17h - DJ Corisco (Set junino)

17h às 18h - Quadrilha Fulô de Laranjeira

18h às 20h - DJ Corisco (Set junino)

20h às 22h - Xote das Meninas

22h - Encerramento

Domingo (25/6)

10h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

11h às 11h30 - Quadrilheiros Dú Sagrado (Ribeirão das Neves)

12h às 13h30 - Grupo de Choro Cefart

14h às 14h30 - DJ Pedro & Bino - Programação Xoxote-se

14h às 15h - Cozinha Show com Chef Fernanda Medina

14h30 às 16h - Show Manacá da Serra – Programação Xoxote-se

16h às 19h - DJ Pedro & Bino - Programação Xoxote-se

19h às 20h - Forró Du Katito

20h - Encerramento