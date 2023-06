Leigh-Anna, ex-Little Mix, lança primeiro single solo

677

Leigh-Anne, ex-integrante da girlband Little Mix, lançou nesta sexta-feira (16/6) o primeiro single da carreira solo, “Don't Say Love”, acompanhado de um videoclipe. A faixa mostra uma nova faceta da história da cantora com um mix de seus vocais suaves com uma batida eletrizante, refletindo fortes referências da música afro.





Dirigido por Emil Nava, o videoclipe segue a cativante jornada de Leigh-Anne por cenários vibrantes, onde ela oscila entre a realidade e a fantasia, explorando as complexidades do amor.

À medida que cada cena se desenrola, a busca de Leigh-Anne para encontrar a si mesma se torna mais proeminente. O clipe culmina em um momento poderoso, representando o fim de um capítulo antigo e o início de uma nova era, marcando, assim, o renascimento de Leigh-Anne como artista solo.

Leigh-Anna lançou nesta sexta-feira (16/6) o primeiro single solo (foto: Hugo Comte/Divulgação)

Vale destacar que, antes da carreira solo, Leigh-Anne foi integrante do Little Mix, um dos grupos femininos mais exitosos de todos os tempos e mais bem-sucedidos do Reino Unido, com mais de 75 milhões de discos vendidos em todo o mundo, seis álbuns platina em UK e mais de 15 bilhões de streams.