Retorno de Hayao Miyazaki: japoneses elegem animações favoritas

Um dos concorrentes, "As Viagens de Chihiro", conta a história de uma garota e youkais (foto: Divulgação/ Estúgio Ghibli) O diretor Hayao Miyazaki quebrará uma década de hiato nos longas animados japoneses com o lançamento de ‘Kimitachi wa Dou Ikiru ka’, traduzido livremente para ‘Como vocês vivem?’, previsto para 14 de julho. Um portal nipônico fez uma pesquisa com 500 mulheres de 20 a 50 anos sobre as 11 obras que mais gostam e que odeiam do cofundador do ‘Studio Ghibli’.







5º lugar – “Tenk%u016B no Shiro Rapyuta” - “O Castelo No céu” – 1986





O enredo começa com uma batalha aérea entre piratas e um dirigível. A sobrevivente deste ataque, Shita, é encontrada pelo jovem Pazu, a partir da luz que o cordão de Sheeta emitiu. Ao acordar, ela se recorda do fantástico reino ‘Laputa’, uma ilha flutuante que seu pai viu, e os dois jovens tentam encontrá-la enquanto fogem dos piratas. Direção e roteiro de Hayao Miyazaki.





Arsène Lupin III, um renomado ladrão de cassinos, se depara com notas falsas do ducado europeu fictício de Cagliostro após um roubo. Ele busca a origem deste dinheiro e se depara com uma mulher vestida de noiva, que promete a proteger e descobre uma conspiração centenária. Direção de Hayao Miyazaki





3º lugar – “Majo no Takky%u016Bbin” – “Serviço de Entregas da Kiki” – 1989





A pequena bruxinha Kiki decide embarcar em uma jornada para aprender como usar seus poderes. Ao conhecer uma família de padeiros, decide ajudá-los com entregas de pedidos e ficar pela cidadela. Voando por todo onde, ela faz muitas amizades, até sentir uma forte auto-desconfiança. Direção, produção e roteiro de Hayao Miyazaki.





2º lugar - “Sen to Chihiro no Kamikakushi” - “A Viagem de Chihiro” – 2001





Em uma viagem de mudanças, a garota Chihiro e seus pais se perdem em um túnel e vão parar em um mundo paralelo habitado por youkais, seres do folclore japonês. Aterrorizada ao ver seus pais transformados em porcos, ela foge para uma casa de banho. Direção e roteiro de Hayao Miyazaki.





1º lugar – “Tonari no Totoro’'- “Meu Amigo Totoro” – 1988





Duas irmãs exploram um novo lar, uma casa velha e com seres pequeninos que a habitam. Eventualmente, descobrem uma floresta e o grande ‘Totoro’, que as acompanham em uma jornada fantasiosa. Direção Hayao Miyazaki. Roteiro de Hayao Miyazaki e Cindy Davis Hewitt.

E as que menos gostam?

O público votou, de maneira separada na mesma pesquisa do Yahoo! Japão, nos filmes que menos os agradam e, de maneira interessante, um título também esteve presente na lista dos melhores, sendo, então, bem controverso entre os fãs das animações. Segue a lista:





5º lugar - “Hauru no Ugoku Shiro” – “O Castelo Animado” (2004) - 33 votos

4º lugar - “Rupan Sansei: Kariosutoro no Shiro” - “Lupin III: O Castelo de Cagliostro (1979) - 38 votos

3º lugar - “Gake no Ue no Ponyo” – “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008) - 78 votos

2º lugar - “Kurenai no Buta” – “Porco Rosso: O Último Herói Romântico” (1992) - 95 votos

1º lugar - “Kaze Tachinu” – “Vidas ao Vento” (2013) - 157 votos





O filme que menos gostaram, “Vidas ao Vento”, foi o último dirigido por Hayao Miyazaki antes de anunciar sua aposentadoria em 2017.

