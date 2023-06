Johnny Depp doa parte de indenização para proteção da Amazônia

677

A Amazonia Fund Alliance está entre as instituições escolhidas por Depp. (foto: JIM WATSON)



A Amazonia Fund Alliance, uma organização que atua na preservação e financiamento para comunidades indígenas na Amazônia, está entre as instituições escolhidas por Depp. Johnny Depp decidiu doar parte do valor de aproximadamente R$ 4,8 milhões, equivalente a US$ 1 milhão, que recebeu de sua ex-esposa Amber Heard como indenização após um embate nos tribunais. Segundo informações do site TMZ, o ator não deseja ficar com o dinheiro e optou por dividir a quantia entre cinco entidades beneficentes.A Amazonia Fund Alliance, uma organização que atua na preservação e financiamento para comunidades indígenas na Amazônia, está entre as instituições escolhidas por Depp.





No Festival de Cannes, Johnny Depp comentou sobre sua relação com Hollywood e sua saída da franquia 'Animais Fantásticos' devido a acusações de violência doméstica. O ator, que participou do evento com o filme 'Jeanne du Barry', disse: "Se eu me sinto boicotado por Hollywood? Bom, você precisa não ter pulso para achar que nada aconteceu. Claro, quando te pedem para se demitir de um filme por causa de palavras jogadas ao vento, sim, parece um boicote. Se eu o sinto agora? Não. Eu não me sinto boicotado por Hollywood porque eu não penso sobre Hollywood".