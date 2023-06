Katiuscia revela baixo salário e falta de liberdade no Zorra Total

677

A atriz falou sobre sua insatisfação com o papel no programa. (foto: Raphael Dias/TV Globo) Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, conduzido por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a atriz e humorista Katiuscia Canoro compartilhou informações sobre sua passagem pelo programa "Zorra Total", da TV Globo, onde permaneceu até 2015. Katiuscia, famosa por interpretar a personagem Lady Kate, surpreendeu os fãs ao mencionar que recebia um salário de R$ 2 mil e não tinha recursos para se deslocar até os Estúdios Globo, anteriormente conhecidos como Projac.





"Quando entrei no Zorra, meu salário era de R$ 2 mil. Eu gastava R$ 700 com aluguel. Não podia usar ônibus para ir ao Projac, pois era reconhecida, e não tinha como pagar táxi. Acabava pedindo carona para conhecidos", contou a humorista.





A atriz também falou sobre sua insatisfação com o papel no programa e o desejo de explorar outras funções. "Havia anos que eu fazia a mesma personagem e queria tentar outras coisas, escrever, criar e ter mais liberdade. É difícil ficar sem o salário, mas ao mesmo tempo... Acho que, ao escolher ser ator, a gente praticamente assina um atestado de pobreza", desabafou Katiuscia.





Ela ainda comentou sobre a falta de liberdade artística no programa e como isso limitava os atores. "O que me incomodava era saber que ficaria presa àquilo [mesmo personagem]. Não conseguia mudar muito. Havia uma visão restrita do que poderíamos fazer no humor. Acreditava-se que o público era subestimado. Se tivéssemos mais abertura e liberdade, poderíamos apresentar outras opções. É complicado porque a empresa pensa que isso não vai gerar lucro", concluiu.