Martin Scorsese planeja filme sobre Jesus Cristo após encontro com o Papa

677

Após o filme 'Killers of the Flower Moon', o diretor já está focado no novo projeto (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP )



O diretor Martin Scorsese revelou que está trabalhando em um novo filme sobre Jesus Cristo após um encontro com o papa Francisco no Vaticano. Aos 80 anos, Scorsese, que recebeu aplausos no Festival de Cannes deste ano com o filme 'Killers of the Flower Moon', compartilhou a notícia em Roma, onde já está focado no novo projeto. No último sábado (27/5), Scorsese afirmou: 'Atendi ao chamado do Papa aos artistas da maneira que sei, imaginando e escrevendo um roteiro sobre Jesus'. O diretor acrescentou que já havia iniciado o trabalho no roteiro.





Sua esposa, a produtora Helen Morris, também esteve presente no breve encontro com o pontífice. De acordo com a Variety, eles discutiram os filmes de Scorsese e como o diretor foi tocado pelo pedido do Santo Padre 'para olharmos para Jesus'. Esta não será a primeira vez que o talentoso cineasta abordará a vida de Jesus Cristo em suas produções. Em 1988, Scorsese lançou 'A Última Tentação de Cristo', que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor direção e apresentou Willem Dafoe como protagonista. Hoje, o filme é considerado uma das obras mais notáveis do diretor.





'A Última Tentação de Cristo' gerou controvérsias ao exibir cenas em que Jesus imagina ter relações sexuais com Maria Madalena, interpretada por Barbara Hershey. A obra enfrentou proibições em diversos países, protestos e até ameaças de morte ao diretor. Um ataque terrorista, que deixou 14 feridos, ocorreu em um cinema de Paris que exibia o filme.





Atualmente, Scorsese está na Itália participando de exibições de seus filmes e de outros eventos relacionados ao cinema.