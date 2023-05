Mark Ruffalo pede a Lula para combater marco temporal e proteger indígenas

677

O ator escreveu em português na sua conta do Twitter. (foto: VALERIE MACON/AFP)

Mark Ruffalo, ator famoso por interpretar o super-herói Hulk, utilizou suas redes sociais na segunda-feira (29/5) para solicitar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a luta contra o marco temporal das Terras Indígenas, proposto no PL 490/07. O marco temporal estipula que somente as terras ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, podem ser reivindicadas para demarcação. Essa proposta é duramente criticada pelos defensores dos direitos indígenas, mas tem respaldo da bancada do agronegócio.





Ruffalo escreveu em português: "O governo brasileiro está sendo atacado pelo agronegócio. Há uma guerra contra povos indígenas e as florestas. Nosso planeta está em risco. Lula, seja o herói que seu povo elegeu. Impeça o PL 490 e os planos para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente". Confira:

O gov. brasileiro está sendo atacado pelo agronegócio. Há uma guerra contra povos indígenas e as florestas. Nosso planeta está em risco. @LulaOficial seja o herói que seu povo elegeu. Impeça o #PL490 e os planos para esvaziar o Min. dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente! https://t.co/KpAvVLzUaD %u2014 Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 29, 2023





O ator também convocou personalidades brasileiras, como Felipe Neto, Anitta, Juliette, Gil do Vigor e Luciano Huck, para compartilhar sua mensagem e aumentar a conscientização sobre a questão. A preocupação com a preservação das terras indígenas e do meio ambiente é uma causa defendida por muitos ativistas e organizações ao redor do mundo, e a atuação de Ruffalo busca ampliar o debate e a mobilização em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente no Brasil.