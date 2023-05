Justiça de SP penhora 30% da bilheteria de show do cantor Lobão

677

Lobão possui a possibilidade de recorrer. (foto: Reprodução/Spotify)

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 30% da bilheteria do show do cantor Lobão, realizado no último sábado (20/5), em parceria com a banda Biquini Cavadão no Tokio Marine Hall, na capital paulista. A decisão, proferida pela desembargadora Carmen Lúcia da Silva, ocorre em um processo no qual um escritório de advocacia cobra do músico uma dívida estimada em aproximadamente R$ 281 mil.





O escritório Bichara Advogados moveu a ação contra Lobão, reivindicando o pagamento de honorários por serviços prestados entre 2014 e 2015. A penhora estipulada pela Justiça não afeta a remuneração do Biquini Cavadão nem a da casa de espetáculos.





Lobão, por sua vez, alega que o escritório foi contratado para representar o espólio de seu pai, falecido em 2004, e que sua responsabilidade no caso é apenas parcial. O músico questiona os valores cobrados e defende que somente uma perícia pode determinar quais serviços foram efetivamente realizados pelo escritório e o montante devido.





Enquanto aguarda o julgamento de um recurso no Tribunal de Justiça sobre o mérito da discussão, Lobão ainda possui a possibilidade de recorrer da decisão de penhora.