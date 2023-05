Artista plástico mineiro expõe obras de arte na Inglaterra

Prado Neto participou da abertura de sua exposição na última semana (foto: Divulgação) O artista Prado Neto, da Região Sul de Minas, está realizando uma exposição com suas obras de arte na Gallery 1889, em Liverpool, na Inglaterra. O local é uma galeria comunitária dentro da instituição de caridade “Bridge2”. A exposição começou na última sexta-feira (19/5).





“A escolha da capa de disco foi proposital. Alguns estão deteriorados por causa do tempo, outros rasgados e alguns inteiros. Isso fará de cada peça singular e sustentável e faz parte da minha proposta, pois o mais importante dessa exposição não é mostrar o material do qual essa arte foi feita, mas sim a essência dela e permitir que a arte aflore do papel e fique visível apenas a mensagem que ela quer passar”, comentou Prado Neto.

Obras de arte estarão expostas por cerca de três meses (foto: Divulgação)





Para ele, o cerne da exposição é ajudar pessoas a relembrarem algumas memórias especiais que formaram quem elas são atualmente, refletindo ainda aspectos da vida, cultura e diversidade de comunidades de várias áreas do mundo.

“Tenho como objetivo trazer à luz temas relevantes que muitas vezes passam despercebidos na nossa sociedade. Procurei resgatar memórias que nos marcaram durante a nossa infância, adolescência, pandemia e algumas interações com obras mais importantes da história, incluindo alguns elementos da vida em Liverpool”.

Obras de arte foram produzidas em capas de disco (foto: Divulgação)





Ainda segundo o artista, natural de São Sebastião da Bela Vista, as peças vão ficar expostas por cerca de três meses e fazem parte da semana de celebração da EuroVision. Durante o período que tem passado no país, Padro Neto tem ministrado ainda workshop de artes para jovens.