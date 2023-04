Artista diz que ter micropênis ajuda em seu processo criativo

Ator e cantor Lil Dicky afirmou que seu micropênis o ajuda no seu processo criativo (foto: Divulgação) O ator e cantor Lil Dicky afirmou que seu micropênis o ajuda durante o processo criativo, apesar de ter gerado inseguranças ao longo dos seus 35 anos de vida.

O artista, cujo nome verdadeiro é David Andrew Burd, nasceu com hipospádia, uma condição que afeta 1 em cada 200 meninos, no qual a uretra não termina na extremidade do pênis.









Ao nascer, os médicos alertaram que ele poderia não ser capaz de urinar ou ejacular de forma adequada, o que fez com que ele passasse por várias cirurgias quando novo.

Contudo, a relação com o órgão foi mudando com o passar dos anos. Hoje ele afirma que ama o seu "pênis como você ama um personagem imperfeito da Pixar.”





O rapper afirmou que, durante sua juventude, ele inventou desculpas para não se relacionar sexualmente devido à insegurança.





Agora, ele afirma que usa seu órgão para estimular outros músicos e atores em seus trabalhos.“Toda vez que eles precisam de motivação para criar, eu mostro meu 'p.' a eles. Há momentos que estamos criando para o show, e dois homens estão tocando teclado, e eu estou nu sentado lá”.