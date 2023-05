Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha retorna ao campus da UFMG

Imagens sacras feitas por artesãos do Vale do Jequitinhonha estarão à venda na feira (foto: Danilo Moreira/DIVULGAÇÃO)





A tradicional Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha UFMG volta ao campus Pampulha, na Praça de Serviços (Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha), a partir da próxima segunda-feira (8/5), com programação gratuita que segue até sábado (13/5). A 22ª edição do evento apresenta parte da vasta produção de artesanato, arte, bordado, tecelagem e outras manifestações culturais da região do Jequitinhonha, no Nordeste de Minas. A feira tem entrada gratuita e aberta a todos os públicos. O objetivo da UFMG é dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho dos artistas do Vale e ampliar o diálogo entre artesãos e artistas da região, universidade e comunidade local, além de ampliar as possibilidades de comercialização de seus produtos, com um preço atrativo para os moradores de BH.





LEIA MAIS 04:00 - 01/05/2023 Tizumba estreia projeto gratuito que leva percussão aos parques de BH

04:00 - 01/05/2023 Projeto Delas inicia oficinas gratuitas de grafite e customização

04:00 - 01/05/2023 UMA NOITE DE TITÃS Nesta edição, 90 expositores, representantes de 28 municípios e 45 associações de artesanato do Jequitinhonha, estarão presentes na feira. “Neste ano, voltaremos a realizar a feira em seu período tradicional, que é a semana que antecede o Dia das Mães. Teremos também o retorno de artesãos conhecidos”, explica o produtor cultural Sérgio Diniz, coordenador do evento. A Feira de Artesanato terá programação cultural durante toda a semana, com apresentações musicais, além de exposição e homenagem ao religioso Frei Chico, um dos principais pesquisadores da cultura popular da região, falecido em janeiro passado, aos 83 anos.





Organizada pela Pró-reitoria de Cultura da UFMG (Procult), por meio do programa Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha, o show em homenagem a Frei Chico será realizado no dia 10/5 (quarta-feira), a partir das 11h30, com presença de Rubinho do Vale, Lira Marques e Coral Trovadores do Vale e de amigos e pessoas que viveram ao seu lado. “Será uma homenagem singela, mas cheia de sentimento”, ressalta Diniz. Entre os destaques também estão as apresentações do violeiro Victor Batista, com o show “Viola de arame” (8/5, às 12h30), e da dupla Beatriz Farias e Tau Brasil (12/5, às 12h30). A feira funcionará segunda, quarta e sexta, das 9h às 18h; quinta, das 9h às 19h; e sábado, das 9h às 14h.