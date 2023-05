Arnaldo Baptista, ex-marido de Rita Lee, posta homenagem

Intitulada Rainha do Rock, Rita Lee tratava de um câncer de pulmão desde 2021 (foto: Marco Senche/Wikimedia Commons) O músico Arnaldo Baptista usou as redes sociais para realizar uma homenagem a Rita Lee, que morreu nessa segunda-feira (8/5). A intitulada Rainha do Rock tratava de um câncer de pulmão desde 2021. Com Baptista, a artista dividiu os palcos – quando integrou o grupo Os Mutantes – e a vida pessoal durante um casamento que teve início em 1968 e terminou em 1972 de forma conturbada.

Entre os hits do grupo – além de "Balada do louco" – estão "Minha menina", "Dom Quixote dois mil e um" e "Ando meio desligado". Inicialmente com o nome Six Sided Rockers, em 1964, o grupo passou por mudanças e, em 1966, adotou o nome Os Mutantes. Além de Arnaldo e Rita, Sérgio Dias formava o trio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arnaldo Baptista (@arnaldobaptistaoficial) Porém, o relacionamento entre a Rainha do Rock e Arnaldo foi se desgastando e rumores de traição vieram à tona. O casamento chegou ao fim em 1972, quando Rita foi expulsa pelo ex-marido.





Análise: Rita Lee arrombou a festa da MPB “A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva-virtuose e você não tem calibre como instrumentista”, teria dito Arnaldo, à época, ao comunicar a expulsão, segundo versão de Rita Lee em sua autobiografia lançada em 2016.





“Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei [o cachorro] Danny e adiós.”

Em maio de 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo. Em abril de 2022, após tratamento contra a doença, exames indicaram não haver mais a presença do tumor. Apesar disso, a equipe da cantora informou na ocasião que ela se submeteria aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia combinados.