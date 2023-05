Rainha do Rock: confira as 10 músicas mais regravadas de Rita Lee

Rit Lee morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos (foto: Marco Senche/Wikimedia Commons)

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou dados sobre a carreira de Rit Lee, que morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos. "Mania de Você" é o principal sucesso da cantora entre as músicas mais tocadas e regravadas.

"Considerada uma das lendas do rock nacional , Rita Lee deixa a sua marca na história da música brasileira e um repertório de 324 obras musicais e 642 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil", diz a nota oficial.

A artista teve mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais de execução pública vindos de TVs, rádios e shows nos últimos dez anos, segundo o Ecad.

CONFIRA LISTA DE MÚSICAS MAIS REGRAVADAS

1. "Mania de você' - Rita Lee e Roberto de Carvalho

2. "Ando meio desligado" - Sergio Dias, Arnaldo Baptista e Rita Lee

3. "Mutante" - Rita Lee e Roberto de Carvalho

4. "Ovelha negra" - Rita Lee

5. "Agora só falta você" - Rita Lee e Carlini

6. "Desculpe o auê" - Rita Lee e Roberto de Carvalho

7. "Lança perfume" - Rita Lee e Roberto de Carvalho

8. "Baila comigo" - Rita Lee

9. "Caso sério" - Rita Lee e Roberto de Carvalho; "Top top" - Sergio Dias, Arnaldo Baptista, Rita Lee e Liminha

10. "Alô Alô Marciano" - Rita Lee e Roberto de Carvalho; "Balada do louco" - Arnaldo Baptista e Rita Lee.

Entre as mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil em rádios, shows e festas, "Mania de Você" é seguida por "Colombiana", "Agora só falta você", "Caso sério" e "Desculpe o auê".

"Seu legado permanecerá vivo em todo o mundo e, neste momento de dor e tristeza, a instituição se solidariza com seus familiares e amigos", concluiu o Ecad. O velório de Rita Lee será nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h, e será aberto ao público.