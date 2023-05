Ney Matogrosso rememora momentos especiais com Rita Lee

Quando Rita Lee foi assistir um show de Ney Matogrosso, ele percebeu que a amiga prestava atenção especial no guitarrista, e apresentou os dois (foto: Helvécio Carlos/EM/DA Press) Depois da morte de Rita Lee, a "Rainha do Rock", o cantor e amigo íntimo dela, Ney Matogrosso, concedeu uma entrevista a GloboNews rememorando a relação com a amiga. Ele conta que apresentou Rita ao marido, Roberto de Carvalho, e que ao vê-la grávida e vestida de noiva "já entendeu Rita Lee".





De acordo com Ney, o encontro do casal aconteceu em um show que Rita foi assistir. "Eu vi que ela prestou muita atenção no guitarrista", ele conta. A rainha convidou Matogrosso para um jantar em sua casa, e pediu que levasse alguns músicos, se quisesse. "Eu levei ele, porque eu sabia que era ele que ela queria ver. Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor", diz o artista.

A imagem que Ney Matogrosso tem de Rita Lee é dela grávida com um vestido de noiva, nos anos 1960, porque, segundo ele, foi nesta ocasião que entendeu "de que espírito se tratava". Rita foi caracterizada como "transgressora" por Ney, que explica que "estamos falando de anos 60, onde uma noiva jamais poderia estar grávida. E dali para frente, nunca mais deixei de prestar atenção nela", ele lembra.





Rita Lee e Ney Matogrosso eram aproximados pelas similaridades entre eles. O artista contou, ainda, da última vez que esteve com Rita, na peça teatral "Rita Lee - Mora ao Lado". Depois da apresentação, a rainha chamou o amigo, que pensou que ouviria um segredo, quando foi surpreendido com uma lambida na orelha. " São segredos de liquidificador", brincou ela.