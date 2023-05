Com leveza habitual, Rita Lee apelidou tumor de 'Jair'

A morte da Rainha do Rock Brasileiro foi divulgada na manhã desta terça-feira (9) (foto: Rede Globo/Divulgação)

Com irreverência e leveza, assim foi o processo de cura de um tumor no pulmão esquerdo de Rita Lee. A cantora e compositora foi diagnosticada com a doença em maio de 2021 em um exame de rotina feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com irreverência e leveza, assim foi o processo de cura de um tumor no pulmão esquerdo de Rita Lee. A cantora e compositora foi diagnosticada com a doença em maio de 2021 em um exame de rotina feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Ele ficou hospitalizada por quase um ano e, em abril de 2022, a melhor notícia foi divulgada, a Rainha do Rock Brasileiro estava totalmente livre daquele tumor.





Com sua inteligência inconteste, Rita contou, em uma entrevista ao jornal O Globo, que um dia a vida lhe cobraria um "pedágio" por ter sido fumante. "Era um sopro atrás do outro: 'Pare de fumar. Você fuma desde os 22 anos, pare agora'. Era como uma luz que acendia no fundo da mente", afirmou.

Rita Lee faleceu na noite dessa segunda-feira (8/5) , aos 75 anos. A notícia de sua morte foi divulgada na manhã desta terça-feira (9), por meio de um comunicado nas redes sociais. Apesar do hisórico de câncer e de novas internações, a causa da morte da, cantora não foi divulgada pela família.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a nota. O velório da artista será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

