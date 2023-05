Errou: ex-BBB Key Alves tatua bandeira da Itália em homenagem ao México

Key mostrou para os fãs suas novas tatuagens, entre elas um coração com a bandeira que supostamente seria do México (foto: Reprodução/Instagram ) A ex-BBB Key Alves ficou entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira (8/5), após tatuar erroneamente a bandeira da Itália. A intenção da jogadora de vôlei era homenagear o México, no entanto, um detalhe ficou de fora mudando a representação.





Em suas redes sociais, Key mostrou para os fãs uma sequência de imagens com suas novas tatuagens, que para ela representa “tudo que viveu” nos confinamentos, entre elas um coração com a bandeira que supostamente seria do México. Após ser eliminada do Big Brother Brasil, a jogadora passou um período no país para participar do reality show "La Casa De Los Famosos", equivalente ao reality.

Web reage

Um brasão diferencia as bandeiras, que compartilham as mesmas cores. No entanto, a gafe não passou despercebida pelo público na internet. Logo que Key postou as fotos, um seguidor apontou o equívoco.

%uD83D%uDEA8FAMOSOS: Após Key Alves fazer uma tatuagem da bandeira do México, internauta faz comentário corrigindo a atleta: %u201CVocê tatuou a bandeira da Itália.%u201D pic.twitter.com/j4sqM4473Q %u2014 CHOQUEI (@choquei) May 8, 2023





No Twitter, a confusão entre os símbolos causou conflito entre os usuários da rede social. Por um lado, alguns acreditam que não faz diferença: “Continua sendo as cores do México também”, afirma uma pessoa.





Em contrapartida, outros afirmam que mesmo sendo as mesmas cores, se não tem o brasão, não representa o país latino. “No México, você não vê a bandeira sem o símbolo hasteada em lugar nenhum”, argumenta um perfil.

continua sendo as cores do mexico tambem ue %u2014 arthur (@switiers_) May 8, 2023 O povo falando q ainda sim é a bandeira kkkkk não, não é%u2026.. no México vc não vê a bandeira sem o símbolo hasteada em lugar nenhum%u2026. %u2014 Banshee (@bieel_heringer) May 8, 2023