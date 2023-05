Gabriel Froede apresenta lado maduro e romântico em novo single

Gabriel Froede gravou o videoclipe de 'Nem gosto tanto assim de você' na Serra do Cipó, em MG (foto: Rachel Pontes/Divulgação) O distrito de Lapinha da Serra, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, foi escolhido pelo cantor mineiro Gabriel Froede para o cenário do videoclipe de “Nem gosto tanto assim de você”, seu novo single. A faixa mostra um lado mais romântico do artista e, conforme ele descreve, é apresentada em um momento mais maduro de sua carreira.









Ele trouxe referências que transitam entre Harry Styles, Frank Ocean e Daniel Ceasar, e comenta sobre a composição da faixa. “A música fala sobre a insegurança e o medo que você sente quando percebe que está se envolvendo com alguém novo, o estado de negação do sentimento, a dúvida se está sendo correspondido. Mas no fim, o amor sempre vale a pena", diz.

"Acho que todo mundo se identifica com esse sentimento de início de relacionamento, eu senti e quis que essa música fosse, ao mesmo tempo que simples, com certo nível de profundidade”, ressalta.

Visual mineiro

O videoclipe ilustra esses momentos citados pelo mineiro, que além de cantor e compositor também se destaca no universo da influência digital. Com isso, vários rostos são conhecidos do público jovem, como Pri Caliari, Malu Camargo, Lauanda Rios, Dani Soomin e May Lelis.





Gravado na Lapinha da Serra, em Minas Gerais, o visual é um espetáculo à parte, que compõe a produção audiovisual com produção assinada por Alexandre Stehlling. "Gravar um clipe na Lapinha da Serra foi um sonho. É um dos diversos destinos incríveis que Minas Gerais oferece, que eu ainda não conhecia e quis levar nessa primeira experiência minha turma de amigos de São Paulo", afirma Gabriel.

Nascido em Teófilo Otoni, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, o artista elogia o diferencial do visual mineiro: "Sou suspeito pra falar de Minas, porque sou um mineiro do interior apaixonado pelas nossas paisagens, cidades e pessoas. Todos na Lapinha foram muito acolhedores e solícitos, a galera toda amou conhecer e isso resultou numa gravação muito tranquila e um resultado incrível. Já queremos começar programar a próxima viagem, estou pensando em levá-los para Tiradentes agora."