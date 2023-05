Morre Flávia Big Big, conhecida nas redes pelos memes

Flávia Big Big foi internada para tratar de um câncer (foto: Reprodução/Instagram) Morreu nesta segunda-feira (8/5) a influenciadora e humorista trans Flávia Big Big, de 26 anos, conhecida nas redes sociais pelos seus memes. Ela estava internada desde o dia 1° de fevereiro para tratar um câncer. Vários internautas se espantaram com a notícia e lamentaram a morte dela.





“No dia 1 de fevereiro eu comecei a ter meu corpo muito cansado e muita febre e fui no hospital. Fui diagnosticada com câncer, sendo que fui em outro hospital e descobrir que eu não tinha nada ver com esses sintomas é tô repassando pra vocês que estou INTERNADA com anemia e problemas no pulmão. Jaja tô melhor pra alegrar o povo, amo vocês. Deus vai abençoar todos nós”, escreveu, no dia 8 de abril.









No mesmo mês, a situação de Flávia se agravou e ela precisou ser entubada. A família chegou a pedir nas redes sociais que fãs da influenciadora fizessem orações por ela.





A notícia da morte dela foi compartilhada pela irmã, Fabíola Gomes, nas redes sociais. “O sofrimento da nossa Big acabou, ela agora está com o papai do céu. Obrigada a todos que estavam orando por nossa irmã”, escreveu.





Fãs lamentam morte

Nas redes sociais, a morte de Flávia Big Big entrou para os assuntos mais comentados e vários fãs dos memes dela lamentaram. Confira as reações:





