Arnaldo Cohen executa obra de Rachmaninoff em concertos em BH

Pianista Arnaldo Cohen diz que executar o "Concerto nº 2 para piano e orquestra", de Serguei Rachmaninoff, representa "desafio na tarefa de expressar o romantismo intrínseco à música" (foto: Yupeng Gu/divulgação)







A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o Coral Lírico de Minas Gerais, sob regência de Ligia Amadio, apresentam, nesta terça-feira (9/5) e na quarta-feira (10/5), no Grande Teatro do Palácio das Artes, edição especial da série Concertos da Liberdade, intitulada “Pássaros e príncipes”. O destaque do programa é o “Concerto nº 2 para piano e orquestra”, de Serguei Rachmaninoff (1873-1943), que terá como solista convidado o pianista Arnaldo Cohen.

Ela explica que, para compor o programa, foram escolhidos outros dois conterrâneos de Rachmaninoff – Alexander Borodin (1833-1887), de quem será executada a obra “Danças polovtsianas”, composta por trechos extraídos da obra “Príncipe Igor”, e Igor Stravinsky (1882-1971), com a suíte do ballet “Pássaro de fogo”.

A regente explica que a escolha desses compositores atende ao desejo de privilegiar o contraponto entre o compositor homenageado em seu aniversário e um predecessor – Borodin, nascido 40 anos antes – que é expoente de um grupo de criadores que fixaram os valores do nacionalismo russo, o chamado Grupo dos Cinco (que além de Borodin contava com Mussorgsky, Balakirev, César Cui e Rimsky-Korsakov).





COSTURA ERUDITA Já Stravinsky, um compositor um pouco posterior, mas contemporâneo de Rachmaninoff, comparece com seu ecletismo e modernidade, segundo Ligia. “Num único programa, apresentaremos uma suíte de um ballet, dos mais célebres e representativos, que é ‘O pássaro de fogo’; uma seção muito importante de uma ópera paradigmática da cultura russa, o ‘Príncipe Igor’; e um dos concertos para piano e orquestra mais famosos e apreciados pelo grande público de toda a literatura para piano”, diz.

Cohen observa que, ao longo de quatro décadas de carreira, já teve a oportunidade de executar o “Concerto nº 2” de Rachmaninoff por diversas vezes e até mesmo gravá-lo. Ele aponta que, ao tocar essa obra, procura entender o significado da música para além do que está escrito na partitura, buscando que sua interpretação reflita o que ele acredita que o compositor quis transmitir ao escrever a peça.

“Para mim, tocar o ‘Concerto nº 2’ representa um desafio considerável na tarefa de expressar o romantismo intrínseco à música, com certa dignidade, sem ceder a um romantismo exacerbado. O próprio Rachmaninoff evitava flutuações exageradas no tempo da música. A obra revela-se uma combinação arrebatadora de drama, lirismo e virtuosismo”, ressalta.





MARATONA O pianista pontua que a obra é, de certa forma, resultado de um “renascimento” do compositor como musicista após uma crise criativa desencadeada pela má recepção de sua primeira sinfonia, em 1987. O “Concerto nº 2” tornou-se um de seus maiores sucessos. “É uma verdadeira maratona musical, que exige estudo rigoroso, acompanhado de boa saúde física e mental”, diverte-se. “Em suma, trata-se uma peça de grande dificuldade técnica e alta voltagem emocional”, diz.

Ligia situa que o “Concerto nº 2 para piano e orquestra” foi dedicado ao médico Nikolai Dahl, neurologista que praticava a hipnose e tratou de Rachmaninoff após a crise depressiva que o levou a jugar-se incapaz de compor. Ela diz que, em abril de 1900, ele começou a escrever o segundo e o último movimentos do "Concerto" – o primeiro foi completado posteriormente e a estreia foi programada para fins de 1901.

“Poucos dias antes da première, o compositor teve um ataque de pânico, acreditando que tinha realizado uma péssima obra. O estrondoso sucesso da estreia mundial o convenceu do contrário. Este concerto para piano consolidou a fama mundial de Rachmaninoff e é uma de suas peças mais populares”, destaca.





NOVO ENCONTRO Ela conta que já teve a oportunidade de dividir o palco com Arnaldo Cohen em outras duas ocasiões, na Sala São Paulo e no auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão. “Voltar a reger um concerto tendo Arnaldo como solista é um grande privilégio, para a orquestra, para a Fundação Clóvis Salgado, para mim, pessoalmente, e para o público, que terá a oportunidade única de desfrutar da interpretação de um dos mais importantes pianistas brasileiros”, diz.

Cohen, por sua vez, diz que voltar ao Palácio das Artes e atuar como solista da Sinfônica de Minas Gerais é sempre motivo de alegria. “Já tive o grande prazer de trabalhar com a maestrina Ligia Amadio. Morando nos Estados Unidos e vindo ao Brasil muito ocasionalmente, fico feliz que nossa agenda tenha se alinhado novamente, tendo, assim, a chance de fazer música com essa grande e talentosa regente”, salienta.

Na apresentação de amanhã, pela série Sinfônica ao Meio-Dia, que tem entrada franca, ele apresenta apenas um dos movimentos do “Concerto nº 2”. Na quarta-feira, pela série Sinfônica em Concerto, com ingressos variando entre R$ 5 e R$ 20, a obra será executada na íntegra.









CONCERTOS DA LIBERDADE –

“PÁSSAROS E PRÍNCIPES”





Coral Lírico e Orquestra Sinfônica de Minas

Gerais com o pianista Arnaldo Cohen como

solista na série Sinfônica ao Meio-Dia, nesta terça-feira (9/5), às 12h, com entrada franca; e na quarta-feira, às 20h, com ingressos para plateia 1 a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia),

plateia 2 a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), e plateia superior a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), no Grande Teatro do Palácio das Artes

(Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).

Informações: (31) 3236 7400.