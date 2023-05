Rufo Herrera participa de concerto em homenagem e ele e a Piazzolla

Bandoneonista argentino Rufo Herrera participará de concerto gratuito nesta segunda (8/5) (foto: ÍRIS Zanetti/DIVULGAÇÃO)





Um tributo aos músicos argentinos Astor Piazzolla e Rufo Herrera é a atração do Segunda Musical de hoje (8/5), às 20h, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). O próprio Herrera participará da apresentação como convidado especial. O compositor e bandoneonista argentino, natural de Córdoba, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e fundou, em 2000, o Projeto Orquestra Experimental da Ufop. É autor de mais de 100 músicas para concerto nas formações camerística, sinfônica, cantatas, óperas e música original para teatro, dança e cinema. O artista recebeu diversos prêmios, incluindo o CD indicado ao Prêmio Grammy Latino, intitulado “Latinidade”, com a Orquestra Ouro Preto.