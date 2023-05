Novo livro de Gerald Thomas traz 'experiências pessoais com cocaína'

Livre do vício, sem remorso ou puritanismo, Gerald Thomas, que se diz "cansado e angustiado", jogou recentemente seu acervo pessoal em uma caçamba de lixo de New Paltz, a 134 quilômetros de Nova York (foto: Zanone Fraissat/Folhapress )



No fim de abril, o diretor de teatro Gerald Thomas caminhou até uma caçamba de lixo de New Paltz, a 134 quilômetros de Nova York, e despejou ali uma mala de papéis do seu arquivo pessoal. Os garis recolhem às quartas e sextas os sacos jogados pelos moradores da cidade. Na coleta daquela semana, diz Thomas, o caminhão levou um quinto de seu acervo, com vídeos, fotografias e correspondências. Ele estava angustiado. E de saco cheio.



DÍVIDAS A decisão de transferir seus documentos para algum arquivo público ou privado veio com a pandemia da COVID-19. Thomas acumulou dívidas, conviveu com a ameaça de despejo e precisou desocupar seu apartamento em Manhattan. Aos 68 anos, transferiu-se para New Paltz.





Com a venda de seus desenhos e ilustrações, arrecadou cerca de US$ 60 mil, uma grana insuficiente para cobrir o rombo da longa hibernação. “Só mudei de casa porque não tenho dinheiro. É culpa da COVID. Até a Broadway não voltou totalmente. Minha dívida total nem sei qual é, mas está em torno de US$ 68 mil. Tive que procurar um lugar a uma hora e meia, duas horas, ao Norte de Nova York”, ele conta, por telefone.





No lar mais distante, a manutenção do acervo ficou pesada. “Estou carregando há 40 anos. Isso ocupava dois quartos. São videotapes, blocos de pintura, maquetes desmontáveis, fotos, programas, pôsteres, correspondências com Samuel Beckett, Peter Brook e Heiner Mueller”, ele descreve.





VANGUARDA Thomas estabeleceu seu nome na história do teatro de vanguarda com montagens de peças e óperas em 16 países. Entre dezenas de trabalhos de impacto cênico, dirigiu “Quartett”, de Heiner Mueller, e adaptou textos em prosa de Beckett, no La MaMa, em Nova York, com o aval do escritor irlandês.



Sua trajetória se vincula a artistas brasileiros – como Sérgio Britto, Marco Nanini, Ítalo Rossi, Ney Latorraca, Fernanda Torres e Bete Coelho – e a nomes internacionais – como Julian Beck, Philip Glass e Ellen Stewart. Em 1994, sob a sua direção, Gal Costa apresentou o show “O sorriso do gato de Alice”, em cujo clímax expunha os seios.





A memória de uma carreira vertiginosa segue sem destino. “Pense em todas as instituições filantrópicas possíveis. Todas. Isso tudo é muitíssimo triste para mim. Estou cansado. Cansado e angustiado. É impossível colocar em palavras o que sinto porque não posso responsabilizar ninguém por essa situação.” Ele prefere não dizer os nomes das instituições procuradas. Apesar do desencanto, não desistiu de procurar acolhida no Brasil e detesta a ideia de entregar o arquivo a uma instituição estrangeira.





PULSAÇÃO SEXUAL Neste ano, Gerald Thomas prepara uma nova montagem com o ator Marco Nanini, seu parceiro em “Um circo de rins e fígados”, de 2005. Seu novo livro, “Blow-Pó”, texto autobiográfico de 37 páginas, foi escrito em inglês e ganhou tradução de Jardel Dias Cavalcanti, com a colaboração de David George.





A prosa de Thomas acompanha a pulsação sexual do consumo de cocaína, sua chave química para surubas, amores relâmpagos, revezes escatológicos e contatos nada profissionais com traficantes. O pó embalava também uma criação artística real e voraz. Afinal, sempre ressoava o conselho do professor Timothy Leary, guia filosófico do uso de drogas: “Cuidado! Depois que abrir as portas da percepção, continue seguindo a percepção”.





Em tudo o que parece ser o limite de seu corpo e sua saúde mental, Thomas reconhece uma busca ainda mais extrema por zonas ignoradas de sua existência. Livre do vício, sem remorso ou puritanismo, ele não convalida a dualidade de céu e inferno da droga. Não crê em bobagens.”A cocaína é usada para o sexo. Principalmente. Eu usei naquela época – e continuei a usá-la nas décadas seguintes, porque não há maior prazer sexual, nenhuma outra força matriz sexual como a cocaína”, escreve Thomas em “Blow-pó”.





QUESTÕES EXISTENCIAIS Thomas diz que o texto atinge seu ponto mais forte nas quatro páginas finais. “O nervo do livro é a existência, essa coisa estranhíssima. A droga pode trazer você para mais perto da questão humana. Por que os artistas usam alguma coisa? Eu fui exposto à coca muito cedo, aos 14 anos”, lembra o diretor.





“Conto experiências pessoais com cocaína. Tem muita fantasia também. É mais sobre a existência. Por que se usa? Por que a gente quer sair da gente mesmo? Onde o artista lucra nessa jornada, para chegar no ponto central do ser humano?” .