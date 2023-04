Pianista russo Dmitry Masleev retorna a BH para série de concertos

Um dos mais talentosos pianistas da atualidade, Dmitry Masleev retorna a Belo Horizonte para executar duas obras de singular virtuosismo e amplo contraste estético: o “Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35”, de Shostakovich, e “Jazz suíte para piano e orquestra”, de Alexander Tsfasman. O principal trompetista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Marlon Humphreys-Lima, também é solista no concerto de Shostakovich. Sob a batuta do maestro Fabio Mechetti, a orquestra faz releitura de uma peça emblemática do século 20, a “Quinta sinfonia de Shostakovich”, obra carregada de profunda experiência de um compositor em busca da liberdade dentro do regime opressor stalinista. As apresentações serão nesta quinta (27/4) e sexta (28/4), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto).

• • •

O russo Dmitry Masleev, vencedor do Concurso Internacional Tchaikovsky de 2015, tem recebido elogios da crítica e público em seus concertos. Recentemente, apresentou-se com a Filarmônica de Paris e a Orquestra Nacional da França. Durante a pandemia, colaborou ativamente com a Sociedade Filarmônica de Moscou em concertos on-line e também estreou mundialmente obras recém-descobertas de Shostakovich, datadas do início da carreira. Masleev estudou no Conservatório de Moscou e na Academia Internacional de Música no Lago de Como. Os ingressos para as apresentações de hoje e amanhã variam de R$ 50 (coro, terraço e mezanino / inteira) a R$ 175 (camarote /inteira) e estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais. Informações: (31) 3219-9000.