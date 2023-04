Musical sobre cantoras icônicas estreia em BH nesta sexta (28/4)

"Elas brilham - Vozes que iluminam e transformam o mundo - Doc.musical", que ressalta sucessos de sete cantoras, faz curta temporada na capital mineira, neste fim de semana (foto: Roberto Filho / divulgação)

Apresentar um grande desfile de sucessos eternizados por cantoras de diferentes épocas e estilos, que abarca quase um século de música. Essa é a proposta do espetáculo "Elas brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo – Doc.musical", que chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (28/4) e cumpre temporada, com um total de cinco sessões, até o próximo domingo, no Grande Teatro do Sesc Palladium.













Leia também:Ser humano está em xeque na peça "Ficções", em cartaz no CCBB-BH Trata-se de um modelo cênico híbrido, concebido pelo diretor e produtor Frederico Rede e pelo roteirista Marcos Nauer. Antes de chegar a “Elas brilham”, eles apostaram nesse misto de teatro, musical e documentário, com o uso de recursos audiovisuais, no espetáculo “60! Década de arromba” e “70! Década do Divino Maravilhoso”. Atualmente, a dupla está trabalhando numa encenação que focaliza a década de 1980.





“São projetos paralelos. Tem esse que conta a história da música brasileira e mundial, com um recorte temporal, por décadas, e tem o ‘Elas brilham’, que trabalha o mesmo mote a partir de um conceito – no caso, a voz feminina – e com um recorte de gêneros musicais”, diz Nauer. Ele explica que o espetáculo que chega a BH neste fim de semana surgiu de uma vontade sua de falar das grandes vozes femininas que tocam e tocaram o coração das pessoas.





Gêneros musicais “Parti para uma pesquisa pensando em como contar sobre a voz da mulher durante um período longo de tempo. Chegamos, eu e Frederico, em um consenso, que é esse: falar, por meio de diversas formas de expressão, dos grandes gêneros musicais, destacando as mulheres que brilharam em cada um e como transformaram a música mundial”, destaca.





Ele observa que, considerando as cantoras que são o eixo de cada bloco e aquelas que são citadas ou lembradas por meio de registros – históricos ou atuais –, tem-se um painel muito eclético, que “vai do soul de Aretha Franklin ao rock de Rita Lee; de Elis Regina às composições de Dona Ivone Lara; da voz eterna de Whitney Houston aos hits de Madonna; do feminejo de Marília Mendonça até o pop de Anitta, Iza e Beyoncé”.





O espetáculo abarca, no total, cerca de 70 números musicais, segundo o roteirista. Ele observa que não se trata de covers; não há propriamente uma interpretação de personagens. As mulheres do elenco – Sabrina Korgut, Ivanna Domenyco, Jullie, Débora Pinheiro, Ludimillah Anjos, Analu Pimenta e Ester Freitas – se expressão com suas próprias vozes, sem tentar emular as homenageadas.





“São sete mulheres que têm uma identidade própria bastante autoral. O espetáculo foi criado coletivamente com essas atrizes-cantoras. A escolha dos repertórios que apresentam partiu da vivência de cada uma, da proximidade com a obra de cada homenageada, tendo como orientação apenas contemplar gêneros distintos. E, dentro de cada gênero, a gente conhece a história de outras cantoras, como Rita Lee, Gal Costa ou Clementina de Jesus”, diz Nauer.





Ele chama a atenção para o fato de que, mais do que um tributo às cantoras, “Elas brilham” reverencia todas as mulheres que tiveram destaque em diferentes áreas de atuação. “Aí entra também a parte documental, com vídeos lembrando de grandes poetisas, ativistas, cientistas, enfim, grandes mulheres que mudaram a forma de a gente pensar o mundo”, diz o roteirista. Ele destaca que, num dado momento, as próprias atrizes-cantoras se colocam em cena despidas de qualquer papel ou da responsabilidade de defender o repertório de uma grande cantora.









“ELAS BRILHAM - VOZES QUE ILUMINAM E TRANSFORMAM O MUNDO - DOC.MUSICAL” Nesta sexta-feira (28/4), às 21h, no sábado (29/4), às 17h e às 21h, e no domingo (30/4), às 15h e às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, (31). 3270. 8100). Ingressos para plateia 1 a R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), plateia 2 central a R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), plateia 2 lateral a R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) e plateia 2 promocional* a R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia), pelo site Sympla e na bilheteria do teatro. *Exclusivamente nas bilheterias do Sesc Palladium “As atrizes dão depoimentos, se apresentam ao público, contam suas histórias, falam de sua formação e do porquê estarem ali, para que as pessoas saibam também quem são essas mulheres. É um momento muito forte do show, de muita entrega”, comenta.