Larissa e Fred se reencontram para festa de aniversário do influencer

Fred publicou uma foto com Larissa ante de sua festa: 'Ela veio' (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira, o ex-brother Fred completa 34 anos e mostrou nas redes sociais seu reencontro com Larissa, última eliminada do reality. Depois de viverem um affair dentro da casa, ela foi ao encontro do influenciador para comemorar a data festiva. Em seu story do Instagram, Fred apareceu com a professora de Educação Física e escreveu: "Ela veio".









Eliminada no último domingo (23), ela recebeu uma declaração especial do influenciador . Fred escreveu um texto para professora e também apareceu ao vivo durante o Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos.





Quanto a festa de 34 anos organizada pelo youtuber, ele já havia anunciado ainda durante o confinamento que não deixaria a data passar em branco. Na ocasião, ele ainda confirmou que convidaria todos os participantes da edição.





Tendo alguns embates diretos em alguns momentos do jogo como, por exemplo, com o biomédico Ricardo Alface, Fred pode ter mudado de ideia. Recentemente, questionado sobre o assunto, o influenciador desconversou.





"Já estou desenrolando tudo, já estou empolgado como sempre estou (...). Eu gosto muito de comemorar. Segredo ainda, o tema. Porém, já tá desenrolado. Agora, a lista de convidados...", disse ele gerando suspense. Até o momento, não há muitos registros da comemoração nas redes.