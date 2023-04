BBB23: Web pede volta de Tiago Leifert como apresentador do reality

O apresentador do BBB23, Tadeu Schmidt vem sofrendo uma série de críticas dos internautas no que diz respeito aos seus dicursos de eliminação. Além dos resultados dos paredões terem dividido a opinião dos telespectadores, a falta de suspense na hora da saída de um participante tem chamado a atenção. Em alguns comentários feitos na web, internautas pediram a volta de Tiago Leifert.

Na noite da última terça-feira (18), por exemplo, foi a vez da ativista Domitila Barros dar adeus ao programa. No entanto, durante parte do reality ela foi vista como uma das protagonistas e até mesmo, favorita a vencer a edição. Mas o discurso "básico" do apresentador não agradou parte do público.