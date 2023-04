Netflix está preparada para nova greve de roteiristas, afirma co-CEO

Netflix pode enfrentar nova greve de roteiristas (foto: Reprodução )

A Netflix está preparada para uma eventual greve dos roteiristas. É o que diz Ted Sarandos, co-CEO da companhia, que comentou a situação da indústria durante a apresentação trimestral da empresa aos acionistas.





"Se houver uma greve, temos uma grande base de programas e filmes para estrear, produzidos ao redor do globo", disse o executivo. "Nós provavelmente conseguiremos servir os assinantes melhor que a maioria. Nós temos uma leva robusta de lançamentos durante um bom tempo."



O sindicato de roteiristas de Hollywood autorizou a realização de uma greve para o próximo dia 1° de maio, após uma votação interna dos membros ser em esmagadora maioria à paralisação. O movimento acontece caso não seja obtido um acordo com a aliança de produtores de cinema e televisão.





Sarando ainda comentou o status das negociações do sindicato com a aliança de produtores. Ele declara que a Netflix busca um acordo justo para evitar a greve, além de que uma paralisação pode ter grande efeito negativo no meio.



"Nós respeitamos os roteiristas e respeitamos o sindicato, não poderíamos estar aqui sem eles", disse o executivo. "Não queremos uma greve, pois a última vez que aconteceu ela foi devastadora para criadores. Foi muito difícil para a indústria."



A discussão do sindicato com a aliança, que pode disparar a greve, envolve maior compensação financeira para roteiristas frente ao novo panorama da indústria da televisão, melhores condições de aposentadoria e plano de saúde, além de aprimoramento de padrões profissionais, que incluem protocolos para lidar com textos gerados por inteligência artificial e situações de assédio no ambiente de trabalho.