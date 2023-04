Tino Gomes divulga novo álbum 'Catrumano' em podcast do Portal Uai

O “Pod ou não pode?” desta quarta-feira (19/4) recebe o músico, compositor e ator Tino Gomes, que celebra 50 anos de carreira com seu novo álbum “Catrumano”.





LEIA MAIS 16:56 - 18/04/2023 Resumão do BBB: Sem jogo da discórdia, mas com bons VTs

13:01 - 18/04/2023 Flay atribui a superação de 'fracassos' a conselhos de Ivete Sangalo Aclamado embaixador da cultura do Norte de Minas, o artista vai falar sobre a expectativa para o show de lançamento do CD que acontece no dia 5 de maio, sexta-feira, às 20h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586), em Belo Horizonte. Antes, no dia 28 de abril, sexta-feira, às 21h, ele se apresenta na Casa da Mãe Joana (rua Domiciano Pimenta, 329 – Jardim São Luiz), em Montes Claros, sua terra natal. O disco chega às plataformas digitais no dia 27 de abril.

O álbum

O álbum faz parte das comemorações dos 50 anos de carreira de Tino Gomes. Nele o artista volta no mesmo ponto onde tudo começou, na raiz da música regional do Norte de Minas, mostrando a força das origens sonoras e da cultura dos chamados “Catrumanos”





O disco foi concebido e gravado por ele em um quarto de sua casa, no meio da pandemia da Covid-19, onde Tino praticamente tocou todos os instrumentos.









Tino Gomes que celebra 50 anos de carreira com seu novo álbum (foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Catrumano” traz uma canção em parceria com Paulinho Pedra Azul, “Amor de catopê”, uma com Paulão Oliveira, “Tudo bem só estou sangrando meu bem”, e uma parceria com Téo Azevedo, “Meu jeito catrumano”.





Serviço

Montes Claros





28 de abril, sexta-feira, às 21h

Casa da Mãe Joana (Rua Domiciano Pimenta, 329 – Jardim São Luiz)

Mesas à venda no local do show: R$ 200,00

Reservas de mesa: (38) 99941-7475 / 99184-0741

Belo Horizonte

05 de maio, sexta-feira, às 20h

Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586)

Ingressos à venda pelo Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/81964 em preço promocional : R$45,00 e na bilheteria do Teatro: (R$110,00 – inteira /R$55,00 – meia entrada).





O “Pod ou não pode?”, apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, vai ao ar nesta quarta-feira às 14h, ao vivo, no canal do YouTube do Portal Uai. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio.