Flay atribui a superação de 'fracassos' a conselhos de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo aconselhou Flay sobre como superar erros e fracassos necessários para o crescimento (foto: Reprodução/Globo)

Flay foi consagrada a grande campeã do reality musical “The Masked Singer Brasil”, da TV Globo, neste ano, como DJ Vitória-Régia. A cantora, que passou também pelo “Big Brother Brasil 20”, comemora a conquista e ressalta a importância do conselho que recebeu de Ivete Sangalo, apresentadora do programa.

A artista precisou manter o segredo do programa por alguns meses antes da grande revelação, mesmo que tenha recebido mensagens de palpites de que seria ela a personagem. Segundo ela, esta foi uma de suas maiores dificuldades.

“Foi difícil (manter segredo) porque eu sou fofoqueira, ruim para mentir e fingir. Desde a primeira apresentação que todo mundo falava, recebi muita mensagem. Meus amigos, meus fãs, todo mundo descobriu desde a primeira apresentação, então foi a temporada inteira tendo que esconder, tendo que mentir”, conta em entrevista ao Estado de Minas.

Sua última apresentação no programa foi ao som de “Rise Up”, de Andra Day, e ela realmente levou a canção ao pé da letra e “se ergueu”, sendo a campeã da edição. Segundo Flay, foi um momento de muita felicidade e gratidão. “Foram anos dedicados à música. A gente tem que trabalhar 10 vezes mais depois que vira ex-BBB para mostrar sua profissão, para marcar, pois parece que a gente nunca teve uma história antes, o que é muito estranho para mim porque sempre fui cantora. Então naquele momento foi uma consagração, um presente de Deus por uma vida inteira dedicada à música”, ressalta.

Ela relembra as palavras de agradecimento no programa quando comentou sobre “fracassos” e conta como o conselho de Ivete Sangalo foi muito marcante. “Eu cheguei a falar: ‘precisaram acontecer alguns fracassos’. Ivete olhou para mim e falou: ‘não fala mais isso, todo mundo precisa passar por fracassos, encarar seus erros e seus medos, mas agora é um outro momento para você. Olhe sua voz, seu potencial, enxergue a artista que você é. É mérito seu e está tudo bem. É isso, você é campeã’”.

“Eu achei isso muito generoso da parte dela, ela sempre demonstrou muita torcida, não pela Vitória-Régia, mas pra mim, mesmo quando eu estava com a máscara. Eu terminava de cantar e ela falava: ‘Vou quebrar o script para pedir ao Brasil para olhar para essa artista’. Ela, como uma artista dessa proporção, eu achava muito generoso da parte dela porque é uma dificuldade que eu enfrento no cenário, as pessoas não querem dar espaço. Então você chega, olha para uma artista consagrada, talentosa e do tamanho que é a Ivete e ela ter essa generosidade, de torcer para que você também conquiste seu espaço é muito lindo”, conclui.