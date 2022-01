Ivete se surpreende com mudanças no "The masked singer Brasil"

No primeiro programa, o cantor Sorocaba fará participação especial.

A estrela baiana se surpreendeu com as mudanças do reality. “Nunca imaginei que seria apresentadora deum programa de domingo. Acho que o grande barato é levar para as pessoas em casa uma leveza nesses tempos tão complicados, algo que nos tire dessa realidade e nos transporte para um mundo de fantasia, que é o que está acontecendo. Penso nos meus filhos assistindo ao programa, penso nos filhos dos meus amigos e em um monte de crianças que gostam do 'The masked singer'”, declarou a cantora.