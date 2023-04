Cine Santa Tereza exibe retrospectiva de diretor mineiro

Filmado em Minas, o longa "Querência" estreou no Festival de Berlim, em 2019, e teve sua exibição no circuito comercial prejudicada pela pandemia (foto: Sabrina Maniscalco/Divulgação)



Depois de uma temporada de quatro anos vivendo em Portugal - "Não por acaso, durante o governo Bolsonaro", - o cineasta mineiro Helvécio Marins Jr. está de volta ao Brasil. Continua, no entanto, com um pé no além-mar, onde tem projetos para serem desenvolvidos até o fim do ano. Depois de uma temporada de quatro anos vivendo em Portugal - "Não por acaso, durante o governo Bolsonaro", - o cineasta mineiro Helvécio Marins Jr. está de volta ao Brasil. Continua, no entanto, com um pé no além-mar, onde tem projetos para serem desenvolvidos até o fim do ano.









A seleção dos curtas abrange a estreia de Marins no cinema, "2 homens" (2001), rodado em preto e branco; filmes mais conhecidos, como "Nascente" (2005), que participou de vários festivais, até produções menos vistas do diretor.



Diálogo

Uma delas é "Primeiros rascunhos sob Gilberto Antunes", codirigido há 20 anos com Pablo Lobato. "É meio um diálogo imaginário entre João Gilberto e Arnaldo Antunes. Achava que estava perdido, o Pablo não tinha uma cópia e, só recentemente, quando fui dar uma geral nas minhas coisas, encontrei", conta.





Há ainda dois curtas produzidos em Portugal: o documentário "O canto do Rocha" (2012) e a ficção "Fernando que ganhou um pássaro do mar" (codirigido com Felipe Bragança, 2013).



"O canto do Rocha" é resultante de um convite do Curtas Vila do Conde, no Norte de Portugal. Pouco visto no Brasil, acompanha um personagem e tanto da região. Alfredo Rocha tem um 1,5 metro, é mestre de caratê e cantor de fado. Mas ficou mais conhecido por ter sido o maior traficante de cocaína do Porto. Marins o filmou depois de que ele cumpriu uma pena de 14 anos.









Confira o trailer de "Querência":



Coprodução Brasil/Portugal, "Fernando que ganhou um pássaro do mar" também é um projeto nascido em Vila do Conde, que reuniu duplas de diretores para realizarem curtas em conjunto.

Estes dois curtas foram feitos antes da temporada que Marins viveu em Portugal. "Uma das coisas que mais aprendi no período que morei lá é que uma coisa é ser um cineasta latino, premiado, e chegar lá para filmar com um fundo europeu. E foi isto que aconteceu com com os longas 'Girimunho' e 'Querência', coproduções da Europa e América Latina. Outra coisa é viver lá e concorrer com eles (os europeus). Aí você sempre vai ser um imigrante."





Marins está muito feliz com a exibição de "Querência". Lançado no primeiro ano da pandemia, o filme praticamente não foi visto no cinema - hoje está inclusive disponível na Netflix. "Acho que meus filmes devem ser vistos na tela grande, senti falta disto", diz ele.





O longa foi rodado no interior de Minas. Acompanha Marcelo di Souza, personagem real, um vaqueiro cuja vida é transformada após um grande assalto (120 cabeças de gado foram roubadas, e o personagem foi feito refém) na fazenda onde trabalha. Produzido pela Videofilmes, dos irmãos Walter e João Moreira Salles, "Querência" teve première no Festival de Berlim, em 2019.





Programação





Terça (18/4)

>> "2 homens" (2001)

"Alma nua" (2003)



O curta "Nascente" (foto: Fotos: Teia/Divulgação)

>>(2003)

>> "Nascente" (2005)



O curta "Trecho"



>> "Trecho" (coridigido com Clarissa Campolina, 2006)

>> "Nem marcha nem chouta" (2009)

>> "Primeiros rascunhos sob Gilberto Antunes" (codirigido com Pablo Lobato, 2003)

"O canto do Rocha" (2012)



O curta "Fernando que ganhou um pássaro do mar"

>>(2012)

>> "Fernando que ganhou um pássaro do mar" (codirigido com Felipe Bragança, 2013)





*Todos os títulos são curtas-metragens.





Quarta (19/4)

>> Longa "Querência" (2020). Sessão comentada pelo diretor





RETROSPECTIVA HELVÉCIO MARINS JR.

Nestas terça (18/4) e quarta-feiras (19/4), às 19h, no Cine Santa Tereza,

• Rua Estrela do Sul, 89, Praça Duque de Caxias.

• Entrada franca.

• Ingressos devem ser retirados na bilheteria, 30 minutos antes da sessão, ou pelo site Sympla.