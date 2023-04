Adaptações de games viram o jogo na telona e na telinha

"Super Mario Bros. - O filme" deve assumir a liderança de bilheteria no Brasil neste ano (foto: Universal/Divulgação)



"Super Mario Bros. - O filme", o longa-metragem que adapta o célebre game da Nintendo, já é um dos maiores sucessos de bilheteria de 2023. Agradando tanto à crítica quanto ao público, a animação, em cartaz desde 5 de abril, já faturou mais de R$ 2 bilhões em bilheteria - o filme deve acumular a maior do ano. "Super Mario Bros. - O filme", o longa-metragem que adapta o célebre game da Nintendo, já é um dos maiores sucessos de bilheteria de 2023. Agradando tanto à crítica quanto ao público, a animação, em cartaz desde 5 de abril, já faturou mais de R$ 2 bilhões em bilheteria - o filme deve acumular a maior do ano.









Ambas as produções parecem representar o fim definitivo de uma "maldição" que há décadas assombra Hollywood - a do fracasso de adaptações de games para o cinema e a TV.

"Super Mario Bros." é um exemplo. A primeira tentativa de repetir o sucesso do game nos cinemas, há 30 anos, deu errado. Malsucedida nas bilheterias e na recepção da crítica especializada, só três décadas depois a produção encontrou um público apaixonado e disposto a valorizar a obra.





Também 30 anos depois, foi a vez de "Resident evil" patinar. A série da Netflix que o adapta - anos após uma franquia cinematográfica com Milla Jovovich que rendeu vários filmes mas nenhum prestígio - foi cancelada com apenas uma temporada exibida.









Confira o trailer do filme:

Uma pena, pois a indústria do entretenimento e os fãs conhecem muito bem o potencial que os jogos têm de serem bem-sucedidos fora de seu habitat natural - seja na literatura ou até mesmo no pornô criado espontaneamente por jogadores e sem envolvimento dos estúdios produtores.





Já no que se refere aos sucessos deste ano, "Super Marios Bros." e "The last of us", é notável em ambos o aprumo de suas respectivas produções. Elas se mantiveram fiéis ao material de origem - tanto na essência do enredo quanto no visual.





Além disso, investiram em talentos de peso. Em "The last of us", por exemplo, o roteirista e criador é Craig Mazin, vencedor do Emmy pela minissérie "Chernobyl", e os atores protagonistas são Pedro Pascal e Bella Ramsey, ambos nomes de prestígio anteriormente à estreia da série.





Já "Super Mario Bros." traz no elenco de vozes Chris Pratt, no papel do adorável encanador bigodudo, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Jack Black como o vilão, a monstruosa tartaruga Bowser.





O QUE VEM POR AÍ





“THE WITCHER”

Estreia ainda este ano a terceira temporada, que marca a última de Henry Cavill no posto de protagonista do seriado da Netflix. A quarta temporada terá Liam Hemsworth no papel do feiticeiro Geralt.





SÉRIE DE KNUCKLES

Derivada dos filmes do Sonic, a produção do Paramount+ será centrada no personagem que é tanto amigo quanto rival do ouriço azul da Sega.





“POKÉMON”

Uma série em live-action do clássico game japonês, que se tornou uma franquia de animações icônica, está em produção pela Netflix.





“MINECRAFT”

Com estreia agendada para abril de 2025, o longa-metragem em live-action terá Jason Momoa no papel principal.





“ASSASSIN'S CREED”

Após um malsucedido filme com Michael Fassbender à frente do elenco, a Netflix anunciou uma série, também em live-action, do célebre game de ação e fantasia.