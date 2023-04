A pesquisadora Betânia Parizzi participou da organização do livro voltado para o Transtorno do Espectro Autista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Editora UFMG lança nesta quarta-feira (12/4) o livro “Música e autismo: Ideias em contraponto”, organizado por Gleisson do Carmo Oliveira, Marina Horta Freire, Betânia Parizzi e Renato Tocantins Sampaio. O evento ocorre no Auditório da Escola de Música da UFMG (Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627 Pampulha), a partir das 17h20, com palestra da professora Erika Parlato-Oliveira e concerto de música para bebês e crianças autistas.





Betânia Parizzi explica que a obra foi elaborada por uma equipe de educadores musicais e musicoterapeutas que pesquisam, há quase 30 anos, práticas terapêuticas e pedagógicas envolvendo pessoas autistas em experiências musicais.

Diante do número crescente de pessoas com o diagnóstico de autismo no mundo, a obra compartilha pesquisa ampla e qualificada realizada na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo é favorecer a qualidade de vida e a promoção da saúde de pessoas com autismo e seus familiares.





Erika Parlato-Oliveira, autora do artigo “Psicanálise e autismo: O que nos fala este sujeito?”, realiza a palestra de abertura do lançamento. Ela é doutora em ciências cognitivas e psicolinguísticas pela École des Hautes Études en Sciences Sociales e atua como professora na pós-graduação em saúde da criança e do adolescente (UFMG) e na École doctorale Médecine et Psychanalyse (Université Paris Diderot).

O livro custa R$ 68 e estará disponível no evento e pelo site www.editoraufmg.com.br. O lançamento conta com sessão de autógrafos.