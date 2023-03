Você sabia? Sucesso do Skank fala sobre o término de dois artistas famosos

A música “Resposta” é um dos maiores sucessos do Skank. A faixa faz parte do quarto lançamento de estúdio da banda mineira, o álbum “Siderado”, e soma mais de 71 milhões de streams somente no Spotify.







O Skank fez no último dia 26/3, no Mineirão, o último show de sua carreira, iniciada em 1991



Marisa e Nando

O relacionamento entre Marisa Monte e Nando Reis ocorreu na década de 1990. O romance foi discreto, rendeu poucas aparições em público e não durou muito tempo, mas serviu de inspiração para a composição da música, lançada em 1998.

No vídeo que publicou, Nando Reis não cita a razão do fim do romance com Marisa. Porém, ele afirma que o tema central da música é o término e as consequências geradas por esse episódio na época.





Tudo começou com Samuel enviando a melodia da música em uma fita cassete para Nando. O ex-Titãs afirma que, no momento em que ouviu a música, imediatamente soube o assunto que se encaixava perfeitamente ali.





A resposta que nunca veio

Nando Reis diz ter sido o responsável pelo fim da relação. “A letra retrata um inconformismo e o arrependimento de um sujeito desejoso de superar sua indelicadeza através da comunicação”, afirma o artista.





“Bem mais que o tempo/ Que nós perdemos /Ficou pra trás também o que nos juntou” é um dos versos da canção.





A letra descreve o arrependimento de quem foi responsável por uma separação que lamenta. “A pessoa provoca o término mas gostaria que aquilo tivesse continuado [...] vai ter que conviver com esse estrago para sempre”, diz o cantor.





“Ainda lembro o que eu estava lendo/ Só pra saber o que você achou/ Dos versos que eu fiz/ E ainda espero resposta.”





Aqui, Nando Reis conta que estava mostrando um de seus cadernos de composição para Marisa Monte, no desejo de que ela aprovasse suas letras. Além disso, a passagem faz referências a um dos grandes sucessos da cantora, a música “Ainda lembro”.





No final da história, a tal resposta nunca chegou. O cantor associa o desejo de receber uma resposta com o anseio pelo perdão, que não vem. “A graça do nome (da música) é que nunca haverá resposta, ele vai esperar para sempre. Tem coisas que não são respondíveis”, comentou o cantor e compositor.





A música se tornou um clássico no repertório de Nando e do Skank e já ganhou regravações de vários artistas, incluindo uma versão de Milton Nascimento e Lô Borges.









Reviravolta no Skank

Já na versão de Samuel Rosa, o cantor afirma que a música foi um divisor de águas no estilo do grupo, porque não se parecia com nada que a banda havia lançado até então.





“Essa é uma letra muito importante na minha trajetória. Ela consolidou uma parceria vitoriosa e cheia de histórias”, afirma Samuel, em vídeo também publicado no YouTube.





Após o lançamento de três álbuns e milhões de cópias vendidas, existia dentro do Skank uma certa inquietação em relação ao estilo que iriam seguir. "Resposta" representa o desafio que a banda assumiu de romper com as fórmulas adotadas até então e se reinventar.





No primeiro momento, as rádios e o público chegaram a estranhar o lançamento folk do grupo que vinha de músicas com fortes influências do reggae, como "Jackie tequila” e "Garota nacional”.





Anos depois, ela se tornou uma das canções de maior interação entre o público e era uma presença quase constante na setlist dos shows do grupo. “A música elevou o Skank a outro modo de composição e de estilo musical”, diz Samuel.





Amizade antiga

Samuel Rosa e Nando Reis são grandes parceiros. Os dois se conheceram em 1995, em um programa da MTV que promovia campeonatos de futebol entre músicos, o "Rock Gol". Nando, na época, fazia sucesso como vocalista dos Titãs e era uma grande inspiração para Samuel.





Sobre o primeiro encontro dos dois, o vocalista do Skank relata: "Me lembro que o Nando teve a humildade de se aproximar da gente (no evento da MTV). Fiquei muito entusiasmado com esse encontro”.



Os dois músicos, que são apaixonados por futebol, se uniram pela primeira vez para produzir o hit “É uma partida de futebol”. Depois desse lançamento, consolidaram uma parceria que ainda renderia muitos frutos.





Depois da primeira música, todos os discos do Skank trazem pelo menos uma colaboração da dupla. Samuel mandava as melodias, enquanto Nando escrevia as letras. Desse método surgiram sucessos como “Dois rios”, "Ainda gosto dela” e "Sutilmente".