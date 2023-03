'Foi épico': redes sociais celebram despedida do Skank

Participação especial de Milton Nascimento foi destaque nas redes sociais (foto: Leandro Couri / EM / D.A. Press)

Seja nos stories do Instagram ou em postagens do Twitter, as redes sociais presenciaram o show de despedida do Skank nesse domingo (26/3), no Mineirão. Usando a tag “#SkankÚltimoShow”, os fãs mostraram que a banda pode até ter saído de cena, mas a noite de ontem ficou na história.





Muitas publicações ressaltam a excelência da apresentação, que teve três horas e foi repleta de hits dos 32 anos de história da banda. “Foi épico”, declarou um perfil no Twitter. “Só passando pra falar que eu vi a história acontecer. O show maravilhoso da banda Skank, a maior banda do Brasil”, elogiou outro.

Cheios de nostalgia, os internautas agradeceram por estar no último show da banda que fez parte da infância e adolescência de vários que estavam presentes. “Skank me acompanha sempre que a saudade de BH aperta, sendo que já era fã deles antes. Poder participar desse show e levar o filhote foi maravilhoso, catártico!”, publicou uma mulher que estava entre os mais de 50 mil presentes na apresentação. “Obrigado Skank por ter marcado a minha história, a minha infância e a minha juventude”, agradeceu outro perfil.

“Quando o Skank iniciou a carreira em 1991, eu tinha 15 anos. Hoje, estou com 46.Essa banda marcou muito a minha juventude. Triste em saber que esse ícone da música mineira e brasileira está encerrando seu ciclo, mas a obra do Skank é eterna”, comentou um seguidor do Estado de Minas.



Um destaque nas publicações foi a participação especial de Milton Nascimento. Bituca, que se despediu dos palcos em novembro de 2022, fez uma pausa na aposentadoria para dar voz a “Resposta”, junto com Samuel Rosa. O cantor foi reverenciado pelo público e pela banda e não escondeu a emoção. “Momento mais emocionante do show”, decretou uma jovem.

Arrependimento

Além dos agradecimentos à banda e dos registros da apresentação, muitos perfis fizeram memes com o show. Ao verem imagens do show e a vibração do público, alguns disseram ter se arrependido de não estarem entre a multidão do Mineirão.



Último show do @Skank como gostaria de ter participado!

Vcs são incríveis com sua belas canções, é cada música que parace que foi feita pra gente em um momento ou outro da nossa vida!%u2764

Outros brincaram com a situação. “Sou o único belo-horizontino que não foi ao show do Skank”, publicou um perfil, em referência à enorme quantidade de publicações de quem acompanhou a apresentação.



E, claro, não faltaram comparações com o Coldplay. Isso porque a banda inglesa usa pulseiras brilhantes para fazer um show de luzes em suas apresentações. Mas o público mineiro não deixou por menos e usou os copos coloridos comemorativos sobre as lanternas dos celulares para criar um efeito especial na plateia.



Problemas técnicos

Nas redes sociais e nos comentários das publicações do Estado de Minas, muitas pessoas reclamaram da qualidade técnica do som. “Vim me despedir de vocês no Mineirão, mas o som não está nada amigável, puxadíssimo dar conta”, desabafou uma fã no Twitter que disse estar na cadeira superior do setor roxo.

“Estava de superior vermelho e estourava (o som) quando era música que o baixo aparecia. Paia”, respondeu outra fã. “Uma pena que a qualidade do som foi sofrível! O público e a trajetória do Skank mereciam coisa muito melhor”, apontou uma seguidora do Estado de Minas no Instagram.

Para a maioria, isso não impediu de sentir a emoção do show. “O som não estava 100%, mas foi muito emocionante e nostálgico. Obrigada, Skank. Vocês fazem parte da minha história”, ponderou uma leitora do jornal.