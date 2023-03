Diretor de novelas da Globo é acusado de prometer papéis em troca de sexo

Leonardo Nogueira, diretor da TV Globo (foto: Reprodução/Instagram)

O diretor de novelas da TV Globo Leonardo Nogueira está sendo acusado de prometer personagens em troca de favores sexuais. O diretor, que também é marido da atriz Giovanna Antonelli, é alvo de um processo judicial movido por uma atriz, que afirma ter sido iludida com a promessa de que iria ser chamada para a produção Fuzuê, próxima novela dirigida por Leonardo na emissora.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, Leonardo foi comunicado que seria afastado do cargo pela Rede Globo ainda em janeiro. A emissora, no entanto, disse que o afastamento foi pedido por causa de questões de saúde.

O diretor de TV publicou uma carta aberta nas redes sociais, negando qualquer assédio à atriz e diz que está sendo vítima de um crime. "Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça", declarou Leonardo.

O marido de Giovanna Antonelli finalizou a carta aberta afirmando que foi vítima de uma fake news. "Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente, como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi", encerrou.